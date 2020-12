Hotele już toną w długach. Całkowity lockdown je dobije

Co wynika z grudniowej ankiety, którą właśnie przeprowadziliście wśród hotelarzy? Listopadowy sondaż pokazał, że aż 38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę od początku roku do końca października. Jak jest teraz?

Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego: Niestety zbliżamy się powoli do 50 proc. zwolnionych z powodu pandemii. Jest bardzo źle, a pomocy na razie nie ma. Blisko 90 proc. hoteli odnotowało po wprowadzeniu rządowych obostrzeń średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego prawie sześć na dziesięć hoteli – poniżej 10 proc. Jednocześnie aż 84 proc. ankietowanych – to kolejny pogorszony wskaźnik w stosunku do poprzedniego miesiąca – ma lub deklaruje, że w najbliższym czasie będzie miało, trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej. Średni poziom zapotrzebowania w okresie od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. wynosi 1,3 mln zł na obiekt, czyli średnio 15 tys. zł na pokój. Ten drugi wskaźnik pozwala oszacować niezbędną pomoc dla branży hotelowej z ok. 147 tys. pokojami na blisko 2,2 mld zł.

Dlaczego Tarcza 6.0 jest dla hoteli niewystarczająca?

Obejmuje jedynie lipiec, sierpień i wrzesień przy spadku przychodów na poziomie 75 proc. w stosunku do 2019 r. W dodatku chodzi jedynie o prawo do postojowego. Przy takim warunku na tę pomoc kwalifikują się głównie obiekty miejskie, kongresowo-konferencyjne, które rzeczywiście nie miały klientów podczas wakacji. Tymczasem obiekty pobytowe, w miejscowościach wypoczynkowych przyjmowały gości. Niektóre nawet zanotowały rekordowe wyniki w całej historii swojej działalności, więc nie wykażą wymaganego spadku przychodów.

Ale to jest pomoc za okres wakacyjny. A najgorzej jest teraz – hotele są prawie nieczynne od 7 listopada. W dodatku może się okazać, że zostaną całkowicie zamknięte razem ze stokami narciarskimi.

Dlatego walczyliśmy o wprowadzenie poprawek do Tarczy 6.0, ale się nie udało. Na szczęście jest w tym dokumencie wzmianka mówiąca o tym, że pomoc może być rozszerzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, co znacznie by uprościło procedurę. Dlatego teraz walczymy o to, aby nasze PKD znalazło się już w pierwszym rozporządzeniu, które może być szybko wprowadzone. Zależy nam na: zwolnieniu z ZUS-u oraz dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników lub na postojowym. To wszystko przy spadku przychodów 40 proc. miesiąc do miesiąca za październik i listopad. O taką pomoc teraz lobbujemy.

