Spekulacje na temat kolejnej edycji bonu turystycznego pojawiły się jeszcze przed końcem ostatniego programu. Dziś, na kilka tygodni przed wakacjami słyszymy z ministerstw niespójne informacje. Nowy bon trafi do rodzin czy tylko na banery wyborcze?

Branża hotelarska liczy na nową edycję bonu turystycznego.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przyznał w RMF: Nawet jeżeli ta nowa edycja będzie (...), to na pewno nie będzie taka forma, jak wyglądało to w ostatnich latach .

Wiceminister finansów Artur Soboń studzi te zapowiedzi na tej samej antenie: Nie ma obecnie żadnych ustaleń w tej sprawie. Analizujemy bardzo różne warianty w różnych obszarach, komunikowanie tego przez media nie najlepiej służy naszym interesom.

W ramach ostatniego bonu turystycznego wydano w Polsce ponad 3,2 miliarda złotych.

- Bon turystyczny powinien zostać przedłużony, gdyż pobudza rynek - mówił w rozmowie z Propertynews.pl Alex Kloszewski, Hotel Professionals.

Czy tak się stanie? Po sukcesie programu Bon turystyczny, do którego można było zarejestrować się do końca marca br., ponawiane są pytania o możliwość jego kontynuacji. W rozmowie z RMF minister sportu i turystyki ocenił, że w nowej formie bon turystyczny miałby obowiązywać tylko w czasie wakacji, a nie - jak wcześniej - przez cały rok.

Branża hotelarska, która pozytywnie ocenia działanie bonu, czeka na nową jego edycję. Program zwłaszcza po okresie ograniczeń związanych z pandemią pomógł z powrotem napędzić sektor.

Albo bon turystyczny, albo 500 plus

W nowej odsłonie, jeśli rzeczywiście pojawi się w tym roku, inaczej miałoby wyglądać finansowanie bonu - w dotychczasowej formie było osobną kategorią w budżecie subwencji.

- Pomysł, z którym się zwróciliśmy do Ministerstwa Finansów, zakłada poszerzenie wakacyjnej edycji programu 500 plus o pewną kwotę, w sytuacji, kiedy zainteresowany zamiast pobrania 500 plus, wybrałby formę bonu turystycznego. Tyle mogę powiedzieć, ale cały czas czekamy na konkretne ustalenia z Ministerstwem Finansów – wyjaśnił Kamil Bortniczuk. - Byłoby to takie 500 plus plus, pewna dodatkowa kwota pod warunkiem, że byłaby ona rzeczywiście w okresie wakacyjnym nakierowana na wypoczynek – dodał.

Minister Artur Soboń z kolei zareagował - można rzec - chłodno na przewidywania kolegi z rządu:

Nie ma obecnie żadnych ustaleń w tej sprawie. Analizujemy bardzo różne warianty w różnych obszarach, komunikowanie tego przez media nie najlepiej służy naszym interesom.

Jakie kwoty w nowym bonie turystycznym?

Część mediów donosi o kwocie aż 1000 zł na każde dziecko plus dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Informacje o takich podwyżkach ewentualnego nowego świadczenia nie pojawiają się jednak w komentarzach przedstawicieli ministerstw.

Nie ma jeszcze także informacji o ewentualnych zmianach kwot w ramach bonu, jeśli faktycznie zmieni się wysokość wypłacanego świadczenia 500 plus na 800 plus, co w czasie weekendowej konwencji przedwyborczej ogłosił PiS.

Operatorem programu ma nadal być ZUS.

Warto dodać, że w poprzedniej formie bon turystyczny kierowany był przede wszystkim do dzieci. Według "Rzeczpospolitej" z nowej edycji bonu mogliby także korzystać seniorzy.

Więcej ustaleń na temat możliwości wprowadzenia nowego bonu turystycznego lub jego odpowiednika poznamy prawdopodobnie po połowie maja br.

Podsumowanie poprzedniej edycji bonu turystycznego

Program Polski Bon Turystyczny został uruchomiony ustawą 1 sierpnia 2020 roku.

Rekordowy dla programu okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł. Przez cały okres obowiązywania programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę niecałych 3,2 mld zł.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl