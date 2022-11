Zlokalizowane przy Lotnisku Chopina Renaissance i Courtyard to zdaniem gości to najlepsze hotele przylotniskowe sieci Marriott na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Renaissance i Courtyard to obiekty należące do Grupy PHH.

Oba zajęły pierwsze miejsce wśród swoich marek, jak chodzi o polecane przez gości hotele przylotniskowe.

W konkursie brane były pod uwagę rekomendacje udzielane obiektom w ciągu trzech kwartałów 2022r.

Oceniane były wszystkie hotele franczyzowe sieci Marriott International regionu EMEA, czyli zlokalizowane przy lotniskach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.

Uzyskany przez dwa polskie hotele – Renaissance i Courtyard - wskaźnik poleceń hotelu wynosi 80 proc. Indeks nazywany Intent To Recommend (ITR) obliczono na podstawie kilku tysięcy ankiet. Doskonałe opinie gości to wielkie wyróżnienie dla pracowników obu obiektów i najlepsze docenienie codziennej pracy hotelarzy.

- Nasze przylotniskowe hotele Grupy PHH otrzymały te wyróżnienia spośród prawie setki hoteli franczyzowych marek Renaissance oraz Courtyard w państwach położonych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zdobycie pierwszego miejsca za trzy kwartały 2022 r. jeszcze bardziej motywuje nas, by zapewnić jeszcze wyższy standard usług dla naszych gości – podkreśla Sylwia Korzeniewska, dyrektor Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Renaissance Warsaw Airport Hotel to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel sąsiadujący z portem lotniczym i także pierwszy w Polsce obiekt marki Renaissance, należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie – Marriott International. Dysponuje 225 pokojami, w tym 11 apartamentami, których wystrój odwołuje się do polskiego modernizmu. Jako jedyny w okolicy lotniska, ma w swojej ofercie basen i sauny oraz ekskluzywną strefę SPA. Goście hotelu mogą również skorzystać z Club Lounge na najwyższym piętrze, z obszerną ofertą gastronomiczną i niepowtarzalnym widokiem na płytę lotniska. W hotelu znajduje się nowocześnie zaprojektowana przestrzeń konferencyjna, która umożliwia dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta – 9 sal konferencyjnych, a także Sala Balowa o powierzchni 400 metrów kwadratowych.

Czterogwiazdkowy Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport to pierwszy hotel tej marki w Polsce. Obiekt posiada 241 pokoi i 13 sal konferencyjnych o powierzchni prawie 764 mkw. W momencie otwarcia w 2003 roku, obiekt był jedynym hotelem zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Polsce. Sukces hotelu zapoczątkował inne inwestycje hotelowe zlokalizowane w pobliżu lotnisk w Polsce. Rokrocznie z usług hotelu korzysta prawie 90 tys. gości. Courtyard by Marriott Warsaw Airport był wielokrotnie nagradzany międzynarodowymi nagrodami, m.in. był doceniamy przez gości hotelowych co uplasowało go w czołówce najlepszych hoteli tej marki na świecie.

