Hotele miejskie czekają na gości

Statystyki wyraźnie pokazują, że hotele miejskie najboleśniej odczuły skutki uderzenia pandemii. - To one są najbardziej uzależnione od rynku międzynarodowego i dopóki nie zostaną w pełni odblokowane możliwości swobodnego podróżowania, granice ze wszystkimi krajami nie zostaną otwarte i nie będzie ryzyka wprowadzenia ponownych obostrzeń, biznes nadal odnotowywał będzie spadki - uważa Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Powrót wydarzeń biznesowych uzależniony jest głównie od wewnętrznych regulacji korporacyjnych.

- Wiele firm na czas ogólnonarodowej kwarantanny wprowadziło zmiany w sposobie pracy i organizacji spotkań, przenosząc je do Internetu. Okazało się, że ta forma się sprawdza, dając dodatkowe korzyści w postaci oszczędności kosztów. Dopóki więc sytuacja epidemiczna się nie ustabilizuje i nie nastąpi odwrót pandemii, nie powinniśmy liczyć na znaczący wzrost wydarzeń organizowanych w tradycyjnej formie. Nie oznacza to jednak całkowitego zaniku obecności spotkań biznesowych w hotelach. Począwszy od września obserwujemy jeszcze nieznaczny, ale jednak pozytywny trend w naszym warszawskim hotelu Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów, który otrzymuje coraz więcej zapytań konferencyjnych - wyjaśnia Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Hotele w kurortach są w lepszej sytuacji. - Spodziewaliśmy się, iż miesiące wakacyjne nad polskim morzem powinny być udane. Mieliśmy bardzo dobre obłożenie i wyniki w hotelu Seaside Park w Kołobrzegu, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, nie możemy jednak zapominać, że epidemia nie wygasła, wszyscy obawiają się drugiej fali i tego co wówczas nastąpi. Jesteśmy przygotowani na to, że jesienią gości może być zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach - mówi Rafał Abramczyk.

Jak pandemia wpłynie na nowe inwestycje w tym sektorze? - Z całą pewnością inwestorzy podchodzą dużo ostrożniej do inwestycji w rynek hotelowy. Tym bardziej jednak ważne jest, aby przygotowywane projekty były dobrze przemyślane i mające realne szanse na powodzenie. Jako hotelAG, do wszystkich inwestycji podchodzimy bardzo rozważnie, mamy duże doświadczenie zdobyte na już zrealizowanych projektach i to pozwala nam z optymizmem realizować kolejne projekty, nad którymi już pracujemy - podsumowuje.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?