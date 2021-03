Hotele miejskie podczas pandemii: goście trafiają do obiektów dzięki rekomendacjom i wypracowanym kontaktom

- Robimy swoje i przygotowujemy się na ponowne otwarcie. Tym bardziej, że coraz więcej gości trafia do nas, dzięki rekomendacjom i wypracowanym kontaktom. Praktycznie każdego dnia poświęcam czas, aby spotykać się z przedstawicielami różnych branż, którzy są zainteresowani hotelową ofertą - mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie. - Ruch od początku był zachowawczy. W ciągu tygodnia odnotowywaliśmy pojedyncze rezerwacje gości biznesowych. W weekend zainteresowanie było większe, ale do 50-procentowego obłożenia, czyli maksymalnego dopuszczalnego wypełnienia obiektu, sporo jeszcze brakowało. To podobna sytuacja do tej, jaką obserwowaliśmy jesienią ubiegłego roku - przyznaje.

Duża niestabilność związana z sytuacją pandemiczną bezpośrednio przekładała się na decyzję o rezerwacji.

- Pokoje rezerwowane były na krótko przed przyjazdem, a na ostateczny nocleg wpływały aktualne warunki pogodowe oraz sytuacja epidemiczna. Swoją decyzję o wyborze obiektu goście w mniejszym stopniu uzależniali od ceny, bo te były bardzo atrakcyjne - tak na przykład było pomiędzy obiektami cztero i pięciogwiazdkowymi - i bardzo się wyrównały. Większe znaczenie miała dla nich lokalizacja, a także oferta obiektu związana z dodatkowymi atrakcjami, jak sauna czy strefa SPA, które w przeciwieństwie do siłowni w hotelach mogły być otwarte. W związku z tym, że gastronomia jest zamknięta, goście chcieli mieć alternatywę podczas spędzania wolnego czasu - mówi zarządzająca siecią Osti-hotele.

Pandemia koronawirusa wpłynęła także na to, w jaki sposób właściciele obiektów docierają do potencjalnych klientów. - Cały czas obserwujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami. Decyzja rządu o ponownym zamknięciu hotelu nic w tym obszarze nie zmienia. Robimy swoje i przygotowujemy się na ponowne otwarcie. Tym bardziej, że coraz więcej gości trafia do nas, dzięki rekomendacjom i wypracowanym kontaktom. Praktycznie każdego dnia poświęcam czas, aby spotykać się z przedstawicielami różnych branż, którzy są zainteresowani hotelową ofertą - podsumowuje Joanna Ostrowska.

Częściowe otwarcie hoteli od 12 lutego poprawiło nieco ich wskaźniki operacyjne. Nadal były one jednak zdecydowanie za niskie, aby obiekty mogły uzyskać choć minimalną rentowność swojej działalności – wynika z najnowszej branżowej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Aż 62 proc. hoteli odnotowało w II miesiącu tego roku ceny niższe niż w roku ubiegłym.