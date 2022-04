Hotele na majówkę będą świecić pustkami?

Wyniki operacyjne hoteli poprawiają się, jednak wciąż daleko im do satysfakcjonującego poziomu, a rezerwacje na długie weekendy majowy i czerwcowy pozostają na niskim poziomie – pokazuje najnowsza ankieta przeprowadzona wśród hotelarzy przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Prognozy na kolejne dwa miesiące są bardzo słabe: blisko 3/4 hoteli ma rezerwacje poniżej 30 proc. obłożenia.

W co czwartym hotelu frekwencja w marcu nie przekraczała 30 proc., w lutym co trzeci obiekt miał tak niskie obłożenie wynika z danych IGHP.

Marcowa frekwencja w hotelach najlepsza od początku roku

Marzec był najlepszym miesiącem zakończonego pierwszego kwartału 2022 roku. Należy jednak podkreślić, że wskaźnik frekwencji jest nadal w wielu hotelach na niesatysfakcjonującym poziomie. Również na uwagę zasługuje fakt wyraźnego odwrócenia relacji wyników pomiędzy hotelami miejskimi (biznesowymi) i pozamiejskimi (wypoczynkowymi) na korzyść tych pierwszych. Z jednej strony wynika to z zakończenia w lutym ferii szkolnych, które w większym stopniu generowały pobyty w hotelach wypoczynkowych. Z drugiej strony, w marcu hotele, przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich, przyjmowały uchodźców z Ukrainy.

Wśród hoteli uczestniczących w ankiecie 1/4 nie przekroczyła w marcu frekwencji 30 proc. (w lutym było to 33 proc.), a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało już 40 proc. (w lutym było to 30 proc.), w tym 20 proc. hoteli odnotowało obłożenie powyżej 70 proc.

W hotelach miejskich połowa zanotowała frekwencję powyżej 50 proc. Tylko 20 proc. obiektów nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich było to odpowiednio 20 proc. obiektów z frekwencją powyżej 50 proc. i 40 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Różnice były jeszcze bardziej wyraźne, jeżeli spojrzy się na obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych 55 proc. odnotowało wyniki powyżej 50 proc. frekwencji, w tym 32 proc. obiektów zanotowało obłożenie powyżej 70 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 14 proc. hoteli. W obiektach wypoczynkowych było to odpowiednio 14 proc. obiektów z frekwencją powyżej 50 proc. i 47 proc., która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Długi weekend majowy i czerwcowy bez rezerwacji

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne trzy miesiące nadal powielają niekorzystny schemat poprzednich okresów: prognozy są słabe i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem. Jedyną korzystniejszą różnicę do poprzednich ankiet stanowi kwiecień, dla którego stan rezerwacji jest lepszy niż miesiąc temu był dla marca. Nadal jednak dużo, bo ponad połowa hoteli (54 proc.) wskazała na obłożenie poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla marca odpowiednio było to 75 proc.). Dość równoliczne grupy (19 i 17 proc. obiektów każda) posiadają obłożenie odpowiednio w zakresie 31-40 proc. oraz 41-50 proc., a frekwencję powyżej 50 proc. już tylko 10 proc. hoteli.

Natomiast prognozy na kolejne dwa miesiące są już bardzo słabe: blisko 3/4 hoteli posiada rezerwacje poniżej 30 proc. obłożenia. Po raz kolejny potwierdza to, że nadal mamy do czynienia ze zjawiskiem krótkiego okienka rezerwacyjnego, a tradycyjne długie weekendy majowy i czerwcowy nie skłoniły jeszcze gości do złożenia wczesnych rezerwacji.

Hotelarze w pesymistycznym nastroju

Na powrót popytu na usługi hotelowe do poziomu z lat 2018-19 nie wcześniej niż w roku 2024 wskazała ponad połowa (52 proc.) hoteli, dość liczną grupę (38 proc.) stanowią obiekty optujące za 2023 r., a na rok bieżący wskazało niecałe 10 proc. hoteli. Wśród hotelarzy przeważa nastrój pesymistyczny – taką odpowiedź zaznaczyło 60 proc. ankietowanych.

Ponad 55 proc. hoteli sygnalizuje problem terminowej spłaty środków z Tarczy PFR 2.0.