Hotele na nowo. Oto 10 obiektów, które przeszły spektakularną metamorfozę

Modernizacje hoteli miały różny charakter: od liftingu po gruntowne zmiany połączone z rozbudową obiektów. Poniżej prezentujemy obiekty, które - naszym zdaniem - przeszły najbardziej spektakularne przemiany.

Best Western Hotel Jurata

Celem prac remontowych było dostosowanie nowych pokoi, zlokalizowanych w dawnym budynku Melodia, do standardów marki Best Western, który finalnie został włączony do Best Western Hotel Jurata.

Dzięki temu powstał harmonijny, nowoczesny kompleks zlokalizowany na Półwyspie Helskim w otoczeniu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który dysponuje 75 komfortowymi pokojami, salą konferencyjną na 150 osób, basenem i spa.

Modernizacji poddano 27 pokoi z łazienkami, dwa pokoje typu studio z częścią dzienną, aneksem kuchennym, sypialnią i łazienką oraz jeden apartament z rozbudowaną, przestronną częścią dzienną, aneksem kuchennym, wydzieloną sypialnią, łazienką i dużym tarasem.

Pokoje są przestronne, posiadają sofy wypoczynkowe z możliwością rozłożenia, co pozwala na uzyskanie dodatkowego miejsca noclegowego. Łazienki stanowiące stylistycznie integralną część pokoju, utrzymane są również w nowoczesnym stylu. Część pokoi ma dostęp do prywatnego balkonu z widokiem na otaczający sosnowy las, typowy dla krajobrazu Półwyspu Helskiego.

Właścicielem hotelu jest Grupa Polski Holding Hotelowy.

Hotel Rezydent Sopot MGallery

Hotel po generalnym remoncie, będący częścią grupy MGallery i członkiem rodziny Accor Hotels, zyskał niedawno nowy wystrój, którego autorem jest warszawska pracownia Tremend.

Hotel Rezydent Sopot MGallery, mat.pras.

