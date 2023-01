Większość graczy hotelowych na Śląsku wraca na rynek. - Nam też zależy na regionie. Chcemy otworzyć kolejny obiekt w regionie - zapowiada Małgorzata Łagodzińska, Development Manager for Central and Eastern Europe, Wyndham Hotels & Resorts.

Polski Holding Hotelowy zapowiedział remont świetnie zlokalizowanego hotelu Katowice, do którego wprowadzi nową markę voco.

Małgorzata Łagodzińska, Development Manager for Central and Eastern Europe, Wyndham Hotels & Resorts będzie panelistką sesji "City Talk – Hotele w Katowicach wychodzą na prostą. Jakie są fakty?" podczas konferencji Property Forum Śląsk.

Po pandemii, większość graczy hotelowych na Śląsku, co prawda ostrożnie, ale jednak wraca na rynek. Dużą barierą są banki, które nadal niechętnie finansują nowe obiekty.

- Wyjątki dotyczą na pewno dużych podmiotów, które dodatkowo zdywersyfikowały swoje przychody oraz mają dobrą historię kredytową - tłumaczy Małgorzata Łagodzińska, Development Manager for Central and Eastern Europe, Wyndham Hotels & Resorts.

Qubus i voco dają dobry sygnał dla rynku

W niektórych planowanych obiektach, jak np. Puro wstrzymano prace, ale w innych - chociażby w Qubusie je wznowiono. Lotnisko w Pyrzowicach uruchamia nowe połączenia. Znajdujący się przy nim hotel Moxy nie narzeka na obłożenie. Polski Holding Hotelowy zapowiedział też remont świetnie zlokalizowanego hotelu Katowice, do którego wprowadzi nową markę voco.

- To są dobre sygnały dla rynku. Jednocześnie branża MICE odzyskuje siły, a to zawsze był mocny impuls rozwojowy dla śląskiego rynku hotelowego. Oczywiście główną rolę odgrywają w tym procesie Katowice ze Strefą Kultury i Chorzów ze Stadionem Śląskim. W obiektach organizowane są coraz bardziej prestiżowe wydarzenia - wylicza Małgorzata Łagodzińska.

Ekspertka przyznaje, że dyrektorzy hoteli należących do sieci Wyndham również optymistycznie widzą najbliższą przyszłość śląskiego rynku, zwłaszcza że w 2023 r. odbędą się mistrzostwa świata w piłce ręcznej.

- Naszej sieci zależy na Śląsku. Długoterminowo widzimy w regionie duży potencjał i szukamy możliwości dalszego rozwoju. Sądzę, że nie tylko Katowice czy Gliwice mogą być atrakcyjne, ale warto patrzeć na Śląsk przez pryzmat całej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej - tłumaczy Małgorzata Łagodzińska.

Silesia to nie tylko Katowice

Ekspertka dodaje, że w wielu miastach inwestorzy nie koncentrują się wyłącznie na centrum, ale coraz częściej interesują się też terenami je otaczającymi, choć one wówczas mają inne generatory popytu, są to np. centra biznesowe lub przemysłowe.

- Konurbacja śląska ma tę zaletę, że można z powodzeniem w wielu różnych ciekawych miejscach otworzyć hotel. Dlatego ważnym elementem rozwoju turystyki powinno być promowanie całego Śląska, a nie tylko wybranych miast. Zachęca do tego chociażby angielska nazwa „Silesia”, która przecież oznacza coś więcej niż Katowice - uważa Małgorzata Łagodzińska.

Czy nocleg w hotelu na Śląsku podrożeje?

Jakie wzywania stoją przed hotelarzami w 2023 r.?

- Katowice mają ten kłopot, że średnie ceny za nocleg są dość niskie w skali kraju. Nie jest to jakiś odosobniony trend, ponieważ z kolei Warszawa w skali Europy Środkowo-Centralnej ma ten sam problem. To duży kłopot dla hotelarzy. Niestety, w obecnej sytuacji rosnących cen energii, pojawiają się mocne argumenty za tym, żeby te stawki poszły do góry. Tylko dzięki temu obiekty będą mogły się utrzymać i wygenerować przychody - wyjaśnia Małgorzata Łagodzińska.

Ekspertka dodaje, że rynkowi z pewnością pomoże dalszy rozwój rynku MICE, z większym udziałem wydarzeń międzynarodowych.

