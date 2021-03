Hotele nie zarabiają nawet na minimalną rentowność

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podsumowała wyniki hoteli od ich otwarcia 12 lutego. Chociaż otwarcie hoteli poprawiło ich wyniki, to nadal jednak są one zdecydowanie za niskie, aby obiekty mogły uzyskać choć minimalną rentowność swojej działalności.

Analiza wyników ankiety IGHP dotyczącej sytuacji branży hotelarskiej w lutym wskazuje, że nastąpiła poprawa wskaźników operacyjnych w obiektach, co jest efektem otwarcia hoteli w połowie lutego. Pomimo poprawy w stosunku do stycznia br., wyniki nadal znacząco odbiegały od zanotowanych przez hotele w analogicznym okresie przed pandemią.

Wskaźniki lepsze, ale wciąż zdecydowanie za niskie

Zmniejszyła się liczba zamkniętych hoteli, które w lutym stanowiły 11 proc. ankietowanej grupy (w styczniu była to ponad połowa). Z pozostałej części, 65 proc. obiektów odnotowało średnią frekwencję poniżej 20 proc. (w styczniu było to aż 87 proc.), z czego 36 proc. poniżej 10 proc., a 8 proc. poniżej 2 proc. obłożenia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

W lutym, podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie ma istotnej różnicy we wskaźnikach pomiędzy hotelami położonymi w miastach i poza nimi. Co więcej, to hoteli pozamiejskich było więcej zamkniętych (15 proc.), a średnią frekwencję poniżej 10 proc. wskazało w tej grupie 41 proc. obiektów. Nieco lepsze wyniki zanotowały hotele o przeważającym profilu wypoczynkowym – frekwencję poniżej 20 proc. wskazało 49 proc. ankietowanych. Ale tylko 22 proc. zanotowało wyższy wskaźnik, ponieważ, co jest pewnym zaskoczeniem, dużą część w grupie hoteli wypoczynkowych stanowiły obiekty nadal zamknięte, bo aż 29 proc.

Wskaźnik średniej ceny również utrzymał się na niskim poziomie. 62 proc. hoteli odnotowało niższe ceny niż w roku ubiegłym, przy czym dla 17 proc. spadki były większe niż o 10 proc., a dla 19 proc. większe niż o 20 proc. Jednocześnie 18 proc. hoteli utrzymało średnie ceny na ubiegłorocznym poziomie. Podsumowując, wskaźniki poprawiły się w relacji do stycznia w efekcie otwarcia branży w połowie lutego, ale nadal są zdecydowanie za niskie, aby hotele mogły uzyskać choć minimalną rentowność swojej działalności.

Na bardzo niskim poziomie utrzymują się pobyty gości zagranicznych – 92 proc. otwartych hoteli odnotowało ich udział poniżej 10 proc. Podobnie fatalna sytuacja dotyczy tzw. przemysłu spotkań (segment MICE). W efekcie utrzymania obostrzeń w tym zakresie, aż 95 proc. hoteli zadeklarowało, że udział tego segmentu w przychodach lutego był nie większy niż 10 proc.

Nowych rezerwacji jak na lekarstwo

1

2

3