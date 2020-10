Hotele o współpracy z bankami

Rozmowy z bankami w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych przez hotele kredytów i/lub uzyskania nowego finansowania w ciągu ostatnich 3 miesięcy prowadziło 30 proc. hoteli. W tej grupie, w zdecydowanej większości, rozmowy zostały zainicjowane przez hotele – 93 proc. przypadków. Dla 68 proc. hoteli zakończyły się one pozytywnym rezultatem, w tym w szczególności przesunięciem spłaty kapitału (31 proc.) lub innym rozwiązaniem (32 proc.). Przesunięcie spłaty odsetek udało się uzyskać w 7 proc. W pozostałych 32 proc. rozmowy restrukturyzacyjne zakończyły się negatywnie. Z kolei rozmowy w sprawie pozyskania nowego finansowania prowadziła jeszcze mniej liczna grupa hoteli – 19 proc. spośród ankietowanych. Dla 45 proc. z nich zakończyły się one pozytywnie.

W ankiecie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego przeprowadzonej online w dniach 6-11 października br. wzięły udział 253 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. 68 proc. spośród nich położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (80 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, a średnia wielkość obiektu wynosi 95 pokoi. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (83 proc.).