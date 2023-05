Liczba hoteli w Polsce zwiększyła się w zeszłym roku o 48 obiektów. Najwyższą dynamikę wzrostu miały obiekty luksusowe i premium. Pięciogwiazdkowych było 87, co oznacza, że w 2022 r. przybyło ich siedem. To wzrost o 9 proc. rok do roku.

W ubiegłym roku w Polsce działało 87 hoteli pięciogwiazdkowych – najwięcej w Krakowie (16), Warszawie (14) oraz Wrocławiu (6).

Wartość segmentu luksusowych hoteli i SPA w 2022 r. wyniosła 2,6 mld zł.

Udział pokoi pięciogwiazdkowych we wszystkich oferowanych pokojach hotelowych w 2022 r. wyniósł 7,8 proc.

O 11,9 proc. będzie rósł średniorocznie rynek ekskluzywnych usług hotelarskich i SPA do 2027 r. Jak wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach", w ubiegłym roku największy wzrost wartości (45,6 proc. rok do roku) odnotował segment luksusowych hoteli i SPA. Ze wszystkich analizowanych przez KPMG kategorii to właśnie rynek hotelarski, z oczywistych względów, został najbardziej poszkodowany przez pandemię. - Rok pandemiczny oznacza ponad 60-procentowy spadek wartości od stosunkowo wysokiej bazy. Mimo kolejnych dobrych lat, czyli 2021 i 2022 (rekordowy wzrost o 45 proc.) oraz w poprzednim okresie (28,4 proc.), nie udało się nadrobić tej straty. Dzisiaj wartość rynku hoteli luksusowych i SPA jest niższa o ok. 30 proc. w stosunku do roku przedpandemicznego - wylicza Tomasz Wiśniewski, partner, szef Zespołu Wycen w KPMG w Polsce. Jednak wzrost wartości rynku po kryzysie, odnotowany w 2022 r., może napawać optymizmem – wartość ta osiągnęła poziom 2,6 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 45,6 proc. r/r. Dzięki prognozowanemu dalszemu wzrostowi rynek hoteli luksusowych i premium powinien osiągnąć wartość wyższą niż przed pandemią już w roku 2024. Fot. Raport KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach". - Z kolei do roku 2027, w zależności od poziomu inflacji, powinien urosnąć dwukrotnie - prognozuje Tomasz Wiśniewski. Rośnie liczba hoteli w Polsce Najwyższa dynamika wzrostu została odnotowana właśnie wśród miejsc zaliczanych do luksusowych i premium. Miejsc, które mogą pochwalić się czterema gwiazdkami było 449. W 2022 r. otwarto 25 takich hoteli, co rok do roku dało wzrost o 6 proc., a obiekty czterogwiazdkowe stanowią teraz 17,5 proc. rynku. Rzeszów gwiazdą hotelowej mapy Paradoksalnie, w zeszłym roku czynnikiem, który przyczynił się do zapełnienia hoteli w dużych miastach w Polsce, zwłaszcza pierwsze pół roku, była wojna w Ukrainie. Rzeszów dołączył do grona najważniejszych miast pod względem hoteli, ze względu na odległość od ukraińskiej granicy. Ponad jedna trzecia hoteli pięciogwiazdkowych znajduje się w Warszawie i w Krakowie. Po kilku latach utrzymywania się na drugim miejscu podium, tuż za powiatem miasta Warszawy, w 2022 r. powiat miasta Krakowa powrócił na prowadzenie pod względem największej liczby hoteli pięciogwiazdkowych. W ubiegłym roku w Krakowie turyści mogli wybierać spośród 16 takich obiektów, co oznacza, że w porównaniu z rokiem poprzednim otwarto trzy nowe hotele w tej kategorii. Z mapy Warszawy jeden taki hotel natomiast zniknął i w 2022 r. było ich 14. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

