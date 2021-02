Hotele otwarte. Polacy czują się w nich bezpiecznie

Jak Polacy oceniają przygotowanie hoteli do ponownego otwarcia? Przeważająca większość z tych, którzy zdecydowali się na wyjazd w trakcie ostatnich 10 dni, uważa, że hotelarze zadbali o ich bezpieczeństwo. Aż 98 proc. twierdzi, że otwarcie hoteli w obecnej sytuacji było dobrym pomysłem. Takie wnioski płyną z wyników ankiety przeprowadzonej wśród klientów portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Lockdown w hotelach za nami. Przygotowani na powrót

Hotele i pensjonaty gości przyjmować mogą od 12 lutego. Rządowa decyzja spotkała się z ogromnym entuzjazmem zarówno ze strony branży, jak i samych turystów. Travelist.pl zapytał niemal 1500 klientów o pierwsze wrażenia z wyjazdów do hoteli działających w reżimie sanitarnym.

Aż 76 proc. respondentów odpowiedziało, że czuło się bezpiecznie podczas pobytu, a 75 proc. potwierdziło, że personel hotelowy dbał o przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych. Ponad połowa badanych oceniła zaś korzystanie z dodatkowych atrakcji hotelowych, takich jak np. basen, za bezpieczne.

Dodatkowo ponad dwie trzecie z nich potwierdziło, że pozostali goście stosowali się do ogólnych zasad bezpieczeństwa. To pokazuje, że nie tylko właściciele stanęli na wysokości zadania, ale również sami wczasowicze pamiętali o odpowiedzialnym zachowaniu. To bardzo ważne, ponieważ dalsze restrykcje zależeć będą między innymi od zbiorowej dyscypliny.

Turystyka a koronawirus



Turyści są zadowoleni z otwarcia hoteli. Długo czekali na możliwość wyjazdu i przede wszystkim odpoczynku. W nowej rzeczywistości i ścisłym reżimie sanitarnym czują się bezpiecznie.

Ponad 90 proc. z nich pojechałoby ponownie do hotelu przy obecnie obowiązujących zasadach sanitarnych. Oznacza to, że wprowadzone wytyczne, których hotelarze przestrzegają, wcale nie zniechęcają do wyjazdów. Wręcz przeciwnie, dają gościom poczucie komfortu i pozwalają myśleć o dalszych planach.

Aż 89 proc. ankietowanych jest dodatkowo za otwarciem hotelowych restauracji. Hotele funkcjonować mogą przy 50 proc. obłożeniu, co z góry oznacza mniejszą liczbę gości. Dlatego zachowanie bezpieczeństwa w strefie gastronomii nie stanowiłoby dodatkowego problemu. Hotelowe restauracje niosą ze sobą jeszcze mniejsze zagrożenie niż wspólne korzystanie ze strefy basenów czy saun.

Bezpiecznie w hotelach



Z ankiety Travelist.pl wynika, że większość hotelarzy zdała egzamin, a rządzący podjęli słuszną decyzję. Otwarcie hoteli w trybie warunkowym dla wielu przedsiębiorców było wyzwaniem, które jednak okazało się opłacalne.

- Niepewność sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy, wpływa na branżę i samych turystów. Chcąc walczyć w naszym wspólnym interesie, dokładamy wszelkich starań, by partnerom pomóc w zapełnieniu dostępnych miejsc, a klientom zapewnić jak najlepsze oferty. Cieszymy się z wyników naszej ankiety i mamy nadzieję, że kolejne rządowe decyzje nie odbiorą hotelarzom szansy na dalsze odrabianie strat, a wczasowiczom na zasłużony odpoczynek - mówi prezes Travelist.pl, Tomasz Piszczako.