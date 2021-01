Hotele otwarte w lutym? Nie ze strachu, ale w trosce o zdrowie

Sytuacja w hotelarstwie jest dramatyczna. Ponad 40 tys. osób zatrudnionych w sektorze już straciło pracę.

- Jeżeli nie otworzymy się w ciągu miesiąca, to pracę straci ok. 100 tys. osób w ponad 13 tys. obiektów, w tym także nieskategoryzowanych. Zapanuje bieda, pojawią się plajty i bankructwa. Dlatego błagamy rząd o wysłuchanie branży i bezpieczne jej otworzenie – apeluje Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.

Hotelarze dla turystyki postcovidowej

Polska Izba Hotelarzy, we współpracy ze specjalistami, przygotowała protokoły sanitarne „Bezpieczna gościnność usługowa”, które pozwalają na odpowiedzialne uruchomienie obiektów w dobie pandemii. Autorzy dokumentu – doktorzy: Jacek Tulimowski i Paweł Grzesiowski zwracają uwagę na to, że już 1,2 – 1,5 mln osób to ozdrowieńcy. Wielu z nich wymaga rehabilitacji, co może oznaczać narodziny nowego sektora – pocovidowej turystyki rehabilitacyjnej.

– Skala pacjentów, którzy nie wracają do formy po covidzie jest ogromna. To co najmniej 10 proc. osób, które chorowały pełnoobjawowo. Przy czym oficjalne dane są zaniżone. Szacuje się, że w Polsce chorobę przeszło ok. 5 mln ludzi. To oznacza, że ok. 500 tys. osób potrzebuje pomocy natychmiast i to w formie konkretnych zabiegów rehabilitacyjnych – uważa doktor Paweł Grzesiowski.

Z medyczną pomocą dla nich, w kooperacji z NFZ, mogą ruszyć hotele z zapleczem medycznym.

– Jedną z najbardziej dotkliwych dolegliwości jest depresja społeczna. Z myślą o jej leczeniu można też organizować w ośrodkach wypoczynkowych z medycznym potencjałem turnusy rehabilitacyjne połączone z warsztatami psychologiczno-psychiatrycznymi – proponuje doktor Jacek Tulimowski.

Ograniczajcie, ale pozwólcie działać

Na trudną sytuację branży zwraca uwagę Wiesław Buczyński, hotelarz z Świeradowa-Zdroju. - Nie każdy z nas wytrzyma te lockdowny. Część biznesów padnie. Nadal jednak walczymy o miejsca pracy, dlatego wprowadzajcie ograniczenia, ale pozwólcie nam działać - zaapelował do rządzących Wiesław Buczyński.

Z kolei burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf podkreśla solidarność gmin żyjących z turystyki.

- Mamy środek zimy, a nasze miasta i hotele są puste. Dlatego prosimy rząd o szybką reakcję, bo nie wytrzymamy. Na szczęście nieoficjalnie słyszymy, że być może pod koniec lutego obostrzenia sanitarne zostaną na tyle poluzowane, by niektóre obiekty turystyczne mogły się otworzyć - poinformował Mirosław Graf.

