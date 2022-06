Hotele PHH docenione przez Marriott

Pracownicy recepcji hoteli Courtyard by Marriott Warsaw Airport, Renaissance Warsaw Airport Hotel i Moxy Katowice Airport otrzymali nagrodę pieniężną o łącznej wartości 35 tys. zł za pozyskanie największej liczby nowych uczestników programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli pracownicy hotelu Courtyard, którzy ponownie zajęli pierwsze miejsce w regionie EMEA.

Od 2021 r. recepcja hotelu Courtyard pozostaje niekwestionowanym liderem w realizacji programu lojalnościowego sieci Marriott.

Hotel uzyskał najlepszy wynik zarówno w I kwartale 2022 roku, jak również za cały 2021 rok w państwach położonych w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce wśród hoteli „select brands”.

– To dla mnie wielka duma i radość pracować z takim zespołem. Po raz kolejny zostajemy wyróżnieni przez międzynarodową sieć hotelarską. Wszyscy pracownicy hotelu mają świadomość jak ważny jest program Marriott Bonvoy, dlatego też codziennie z największą starannością dbają o naszych gości i tworzą przyjazną atmosferę. Nagroda ta motywuje do dalszego zaangażowania i cieszymy się, że nasze dotychczasowe starania zostały docenione – podkreśla Sylwia Korzeniewska, dyrektor Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

W comiesięcznym rankingu Marriott Bonvoy są uwzględniane wyniki z ponad 7700 hoteli Marriott na świecie – 30 marek w 134 krajach. W programie Marriott Bonvoy zarejestrowanych jest na świecie ponad 140 milionów hotelowych gości sieci Marriott. W warszawskim hotelu Courtyard członkowie programu stanowią średnio 20 proc. wszystkich gości indywidualnych, co świadczy o lojalności gości względem hotelu i potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez obiekt.

To nie pierwszy raz, kiedy hotele należące do Polskiego Holdingu Hotelowego zostały docenione przez sieć Marriott. W ubiegłym roku przedstawiciele recepcji warszawskich hoteli – Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz Renaissance Warsaw Airport Hotel również otrzymali nagrodę pieniężną za realizację programu Marriott Bonvoy.