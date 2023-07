Polski Holding Hotelowy odnotował za pierwsze półrocze wzrost przychodów operacyjnych i zysku netto w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku, gdy hotelarstwo osiągało najlepsze wyniki. Wzrosło także obłożenie pokoi i cena średnia.

Grupa PHH liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.

Grupa współpracuje - jako franczyzobiorca - z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

Przychody spółki PHH za pierwszą połowę 2023 r. wyniosły 117,4 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2019 r. były na poziomie 70,4 mln zł.

W I półroczu br. przychody Polskiego Holdingu Hotelowego były o 47 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku, czyli do czasu sprzed wybuchu pandemii.

Zysk netto wyniósł 37,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38,3 mln zł r/r.

Od stycznia do czerwca 2023 r. Polski Holding Hotelowy osiągnął również najwyższą dotychczas frekwencję w porównaniu do lat poprzednich, przy rekordowej cenie średniej.

Obłożenie pokoi - wyniki PHH. mat. pras.

Obłożenie pokoi w tym okresie wyniosło 75,44 proc. i wzrosło o 3,81 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2019 r., gdy było na poziomie 71,63 proc.

Średnia cena sprzedanego pokoju, mat.PHH

Z kolei cena średnia za pokój, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, wyniosła 379 zł, co oznacza wzrost o 74 zł w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., gdy była na poziomie 305 zł.

Natomiast przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 434 zł i wzrósł o 88 zł w odniesieniu do tego samego okresu w 2019 r., gdy był na poziomie 346 zł.

mat.Polski Holding Hotelowy

Po bardzo dobrym pierwszym kwartale tego roku, mamy też rekordowe wyniki spółki za drugi kwartał. W tym roku Polski Holding Hotelowy odnotował po raz kolejny historycznie wysokie wyniki, co dowodzi, że przyjęta i konsekwentnie realizowana przez nas strategia przekłada się na konkretne efekty. Cieszą nas także dane dotyczące obłożenia, które w naszych hotelach PHH za pierwsze półrocze wyniosło 75 proc. i jest to najlepszy wynik, jaki odnotowaliśmy w tym zakresie – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Wyniki hoteli PHH, mat.pras.

Jak zapewnił, to również bardzo dobra informacja, zwłaszcza pod kątem prowadzonych inwestycji nie tylko w spółce, ale również w całej

mat. PHH

Dzisiaj nasza firma to jeden wielki plac budowy z ponad 30 projektami prowadzonymi jednocześnie w całej Polsce. Będą to perełki, takie jak wszystkie nasze w pełni zmodernizowane lub nowo wybudowane hotele, z których będą mogli korzystać wszyscy nasi goście, ciesząc się standardem i obsługą na najwyższym poziomie - dodał Gheorghe Marian Cristescu.

W pierwszym półroczu bieżącego roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 37,4 mln zł, co w porównaniu do tego samo okresu w 2019 r. stanowi wzrost o 38,3 mln zł. Z wypracowanego zysku PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

- Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską, dlatego na mocy ustawy jesteśmy zobligowani dzielić się naszym zyskiem, przekazując część wypracowanych przez nas środków między innymi na fundusze inwestycyjne. W 2022 r. z naszego zysku w wysokości 50,7 mln zł wypłaciliśmy na ten cel 8,5 mln zł. W tym roku, już po drugim kwartale, PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Naszą ambicją jest, aby do końca tego roku zwiększyć jeszcze wydatki na ten cel o 50 proc. w stosunku do tego, co przeznaczyliśmy w 2022 roku – podsumował prezes PHH.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl