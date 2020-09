Hotele po wakacjach. Co przyniesie jesień?

Sezon wakacyjny za nami. Jak wygląda obecnie sytuacja w hotelarstwie?

Elżbieta Lendo: Branża hotelarska to jeden z najbardziej dotkniętych ekonomicznie sektorów gospodarczych, który odczuł katastrofalne skutki pandemii już na samym jej początku i którego powrót do dobrej formy będzie trwał, jak obserwujemy, bardzo długo. W branży dominuje duża niepewność. Widać wyraźnie jak podzielona jest „gospodarka hotelarska”. Obiekty zlokalizowane w kurortach wypoczynkowych w okresie wakacji były praktycznie pełne i tu wyraźnie widać tendencje do odreagowania czasu ostatnich miesięcy. Obiekty miejskie mają znacznie mniejszy wskaźnik obłożenia i przechodzą ekstremalnie trudny czas. Wyraźnie również widać, że biznes ograniczył wyjazdy i spotkania do minimum, na czym cierpi również sektor MICE.

Sytuacja jest bardzo płynna i może stwarzać wrażenie, że obiekty kurortowe odrobiły straty. Takie wnioski, które co jakiś czas pojawiają się w mediach, są zupełnie mylne.

Wydawałoby się, że obłożenie hoteli w miesiącach wakacyjnych pozwoli patrzeć z optymizmem w przyszłość…

Ocena sytuacji całego segmentu hotelarstwa przez pryzmat wakacji to kompletne nieporozumienie. Nie można podjąć się fachowej oceny kondycji segmentu przez dwa, tendencyjnie wybrane miesiące w roku. Wszyscy wiemy, że w okresie wakacji hotele notują zwyżkę przychodów, która pozwala zabezpieczyć operacyjne funkcjonowanie w trudniejszych miesiącach. Okres lockdownu spowodował jednak całkowite odcięcie od strumienia przychodowego, a poziom kosztów w tym czasie uległ tylko minimalnemu zmniejszeniu. Powstała tym samym swoista luka przychodowa, której mimo dobrych wakacji nie da się szybko zniwelować. Przepływy finansowe wielu podmiotów zostały zachwiane, a trzeba pamiętać, że często o sukcesie czy przetrwaniu podmiotu decyduje dostępność zasobów finansów Just in Time. Jesień i zima w hotelach to będzie bez wątpienia trudny czas, ale jednak powoli i z mozołem będziemy się odbudowywać. W mojej ocenie tej jesieni portfele przychodowe będą na poziomie około 40 proc. w porównaniu z latami przed pandemią. I to będzie dobry wynik. Jeszcze większe redukcje zanotują niestety obiekty miejskie i obiekty duże.

