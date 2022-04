Hotele składają wypowiedzenia. Co się stanie z uchodźcami?

Obecnie hotele i inne tego typu ośrodku mają umowę z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, który wypłaca im konkretną sumę za dobę za uchodźcę. Jednak już pod koniec kwietnia obiekty te będą przygotowywać się do sezonu i są sygnały, że większość wypowie umowy - pisze echodnia.eu.

Prawie 4 tysiące uchodźców przebywa obecnie w opiece instytucjonalnej zlokalizowanej w hotelach, motelach i ośrodkach wypoczynkowych w woj. świętokrzyskim. Wiadomo jednak, że tych osób jest więcej, możliwe, że nawet ponad 20 tys. – pisze echodnia.eu.

Obecnie nie ma problemu związanego z miejscami, w których uchodźcy mogą się zatrzymać i mieszkać. Wiele jednak zmieni się już pod koniec kwietnia. Obecnie hotele i inne tego typu ośrodku mają umowę z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, który wypłaca im konkretną sumę za dobę za uchodźcę. Już pod koniec kwietnia hotele będą przygotowywać się do sezonu i są sygnały, że większość tych miejsc będzie wypowiadać umowy - pisze echodnia.eu.

Władze województwa mają jednak gdzie przenieść obywateli Ukrainy - są to remizy Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie jest to oczywiście ten sam standard, co w hotelach.