Hotele stoją nad przepaścią

Od 20 do 30 proc. podmiotów może zniknąć z rynku – przewiduje Marcin Górzyński, prezes zarządu grupy Aquila, inwestora i zarządcy hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów.









Dodano: 23 lis 2020 09:50

Według danych IGHP na koniec października aż 38 proc. zatrudnionych w hotelarstwie straciło pracę. – To dopiero początek fali zwolnień. Do końca tego roku jest jeszcze szansa na uratowanie wielu firm. Jeśli jednak pomoc rządowa dla hotelarzy będzie zbyt mała oraz nie zadziała w grudniu i w styczniu, to należy się spodziewać bankructw. Od 20 do 30 proc. podmiotów może zniknąć z rynku – przewiduje Marcin Górzyński, prezes zarządu grupy Aquila, inwestora i zarządcy hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów.