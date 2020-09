Po 6 miesiącach życia w cieniu pandemii 90 proc. hoteli otworzyło podwoje, ale niektóre obiekty - m.in. w Warszawie - wciąż pozostają zamknięte.Prelegenci Property Forum 2020 są jednak przekonani, że w dłuższej perspektywie popyt do hoteli powróci.

- Było źle, jest źle, czy będzie gorzej? Tego na razie nie wiadomo - mówił Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. - Czas mija i wszyscy się przystosowujemy do nowej rzeczywistości - także hotele szukają rozwiązań, które sprawdzą się w dobie pandemii. Choć sezon wakacyjny był lepszy niż zakładano, to portfel zamówień na najbliższe trzy miesiące w niektórych hotelach nie przekracza 10 proc. obłożenia. Kończy się sezon wakacyjny, ale nie ma ożywienia w segmencie MICE. W związku z tym, musimy być przygotowani na to, że jesienią sytuacja może być dramatyczna.

Według prelegentów sesji "Recovery plan. Kiedy hotele wyzdrowieją z COVID-19", konieczne będzie zredefiniowanie produktu hotelowego.

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost wewnętrznego ruchu turystycznego. - Hotele wciąż stanowią „lwią” część poszukiwań w wyszukiwarce Google - twierdził Antoni Andruszkiewicz, Travel Industry Manager, Google Polska. - W lipcu i sierpniu aż 80 proc zapytań związanych z zakwaterowaniem w Polsce dotyczyło obiektów hotelowych. Ciężko jednak powiedzieć, co będzie się działo w najbliższych miesiącach. Niestety, nie widać wzrostu liczby wyszukiwań związanych z podróżami biznesowymi.

Czy tego typu dane mogą być podstawą do tego, by stwierdzić, jaka usługa będzie w ścisłym centrum zainteresowania podróżujących? - zastanawiał się Miłosz Stanisławski, współzałożyciel HotelMania.

- Na podstawie danych z rynków zachodnich, najważniejszym kryterium dla podróżujących - poza bezpieczeństwem, czystością, ochroną - jest możliwość rezygnacji z rezerwacji. Kolejną kwestią jest bezdotykowość - wyliczył Antoni Andruszkiewicz.

Projekty na nowych zasadach

- Kluczowy jest sposób finansowania hotelu - twierdził Dominik Sołtysik, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny Orbis SA. - Koronawirus pokazał, że finansowanie hoteli przez dzierżawę, przy tak cyklicznym rynku, może nieść spore ryzyko. Ten rodzaj produktu przeznaczonego do sprzedaży potencjalnemu inwestorowi będzie musiał przejść kolosalne zmiany.

Hotel jest inwestycją długoterminową, a podróżowanie i potrzeba spotkań są częścią ludzkiego DNA. - Wierzę, że w dłuższym okresie czasu, popyt na usługi hotelowe będzie się utrzymywał - zapewnił Dominik Sołtysik.

