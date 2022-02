Hotele też chcą być zielone. TOP 10 hoteli z eko-certyfikatami

W Polsce najpopularniejszym systemem certyfikacji jest BREEAM – budynki certyfikowane w tym systemie stanowią ponad 78% wszystkich certyfikowanych obiektów. Tej dominacji nie widać jednak w sektorze hotelowym. Tutaj „siły” rozkładają się niemal po równo, a wśród 23 wszystkich certyfikowanych obiektów, 13 ma certyfikat BREEAM, a 10 – LEED. Przedstawiamy wybrane „zielone hotele”.

ZOBACZCIE ZIELONE HOTELE:

NYX Warsaw w Varso Place

Lokalizacja: Warszawa

Architekt: Foster and Partners – bryła, Andreas Neudahm - wnętrza

Certyfikat: BREEAM Interim Outstanding

NYX hotel Warsaw, fot. Piotr Gęsicki

W marcu 2021 roku w kompleksie Varso Place otwarto NYX Hotel Warsaw sieci Leonardo Hotels. Obiekt oferuje 331 pokoi, dwa bary, w tym jeden na dachu 19-piętrowego budynku, a także ok. 550 mkw. powierzchni konferencyjnej, restaurację Clash z kuchnią polsko-izraelską, retro automaty do gier oraz studio fitness.

Varso otrzymało certyfikat ekologiczny BREEAM Interim na najwyższym możliwym poziomie „Outstanding”. Obiekt ma zaplecze dla rowerzystów, w tym kilkaset miejsc parkingowych dla rowerów, szatnie i prysznice, a także stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Zadbano też o swobodny dostęp do światła naturalnego, maksymalne wytłumienie hałasu z zewnątrz oraz wewnątrz budynków, indywidualną kontrolę temperatury oraz weryfikację jakości powietrza. Zastosowano również rozwiązania, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia prądu i wody. Należą do nich m.in. energooszczędna klimatyzacja, ogrzewanie i oświetlenie, wodooszczędna armatura w łazienkach i systemy kontroli przecieków oraz wykorzystanie deszczówki do podlewania zieleni wewnątrz oraz wokół budynku.

Ibis Styles Warszawa Centrum

Lokalizacja: Warszawa

Architekt: Tremend, AND Architecture and Design

Certyfikat: BREEAM Interim Excellent

ibis Styles Warszawa Centrum, fot. Yassen Hristov

