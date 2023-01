Hotelarze na Śląsku potrzebują dużych, wielodniowych wydarzeń na skalę międzynarodową. Dzięki nim turyści i goście biznesowi zostaną w mieście dłużej niż parę godzin.

Wielu inwestorów, którzy przed pandemią planowali nowe przedsięwzięcia hotelowe w Katowicach, wciąż wstrzymuje się z decyzją o starcie realizacji.

2022 rok przyniósł hotelarzom odbicie, ale miał on swoje blaski i cienie.

Zdaniem hotelarzy, kluczowa dla generowania ruchu w przyszłości jest skala wydarzeń.

W latach 2018 i 2019 sieci hotelowe takie jak Qubus, Vienna House, Puro, Hotele Diament, Mercure ogłosiły nowe projekty w Katowicach. Tylko Mercure i Diament konsekwentnie dokończyły inwestycje, Qubus niedawno powrócił do planów budowy, a pozostałe przedsięwzięcia wciąż pozostają wstrzymane.

- Sieć miała w latach 2004 – 2016 hotel w Katowicach, stąd dysponujemy sporym doświadczeniem na lokalnym rynku – przypomniał Jacek Bijak, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Qubus Hotel Management. – Mamy finansowanie i postanowiliśmy wznowić rozpoczętą przed czterema laty inwestycję – zapowiedział.

Kompaktowy hotel o powierzchni ok. 6 tys. mkw. będzie liczył prawie 100 pokoi. W obiekcie znajdzie się również duża restauracja.

Stawiamy na globalne trendy w zakresie projektowania. Planujemy dużo otwartej przestrzeni gastronomicznej i wypoczynkowej oraz polskie akcenty – opisywał Jacek Bijak.

Otwarcie zaplanowano wstępnie na listopad lub grudzień 2023 r.

Sieć Puro wciąż wstrzymuje prace przy budowie hotelu na 247 pokoi – głównie przez brak finansowania dla śląskiego obiektu.

Nie ma szans na zabezpieczenie kredytu bankowego dla hotelu w Katowicach w tym roku – mówił Przemysław Wieczorek, prezes zarządu Puro Hotel Development Sp. z o.o.

Jak dodał, na najwyższych pozycjach w harmonogramie inwestycji Puro znajdują się projekty najmniej ryzykowne.

- Na rynku nie do końca ożywionym, musimy poczekać – zastrzegł Przemysław Wieczorek. - Aktualnie zabiegamy o finansowanie bankowego naszej nowej inwestycji w Warszawie. Bardzo długi i żmudny proces, ponieważ finansowania hoteli w Polsce po prostu nie ma.

Do modernizacji Hotelu Katowice przymierza się PHH.

Wprowadzimy na polski rynek nową markę spod parasola IHG Hotels & Resorts. Katowicki czterogwiazdkowy hotel voco będzie gotowy w 2023 roku – zapowiedziała Monika Michałek, dyrektor hotelu Moxy Katowice Airport, który także należy do portfela PHH.

PHH rozpoczęł remont kilka dni temu – jego zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.

Rok odbicia? Są blaski, są cienie

Hotelarze na Śląsku mają za sobą dobry okres. Od kwietnia 2022 r. wzrost liczby gości odwiedzających Katowice był bardzo wyraźny. W generowaniu obłożenia pomocny okazał się program wydarzeń, jakie miały miejsce w Katowicach oraz działalność lotniska w Pyrzowicach, które wraca do przedpandemicznych rekordów. W 2022 roku obsłużyło 4,42 mln pasażerów.

Dla Mercure Katowice Centrum był to pierwszy pełny i jednocześnie bardzo udany rok działalności.

– Rozpędzaliśmy się na rynku – mówił Andrzej Kleeberg, dyrektor hotelu Mercure Katowice Centrum i podkreślił, że większość gości odwiedzających hotel to klienci biznesowi.

Zaznaczył jednak, że analizując dane całego rynku, obłożenie nie wróciło jeszcze do poziomu sprzed pandemii. – W zeszłym roku ruch w hotelach było o 11 punktów procentowych mniejszy niż w 2019 roku – podał dane.

Ceny poszły w górę o ponad 40 zł, a to przekłada się na wzrost RevPAR o około 4 zł w porównaniu do 2019. W obecnej strukturze kosztów to bardzo pożądany kierunek – mówił Andrzej Kleeberg.

- W przypadku hoteli w centrum miasta 60 proc. obłożenia stanowili goście indywidualni, 40 proc. – goście biznesowi. Z kolei w obiektach przylotniskowych 60 proc. rezerwacji to goście korporacyjni – dodała Monika Michałek.

Qubus Hotel, szykując się do wejścia na śląski rynek, uważnie analizuje sytuację. – 2022 rok przyniósł hotelarzom odbicie, ale miał on swoje blaski i cienie. Turystyka grupowa już prawie nie istnieje, wiele biur podróży bankrutuje – dodał Jacek Bijak. – Na pewno dużym wsparciem w odrodzeniu turystyki wśród klientów indywidualnych był Polski Bon Turystyczny i niechęć do wyjazdów zagranicznych.

Sceptycznie do kondycji hoteli w Katowicach odnosi się Przemysław Wieczorek. – Jesteśmy nieco rozczarowani. Porównując Katowice chociażby z Łodzią, dane w stolicy Górnego Śląska są wyraźnie słabsze, co oznacza, że rynek jeszcze się nie rozpędził – wskazał i dodał, że aktualne wskaźniki nie zachęcają do wejścia na rynek.

MICE? Kluczowe są duże wydarzenia

Miasto Katowice niezmiennie stawia na przemysł spotkań i konsekwentnie realizuje strategię, co znajduje odzwierciedlenie w danych miejskich oraz firm zarządzających obiektami.

W 2019 roku uczestnicy konferencji i wydarzeń w Katowicach wydali ponad 210 mln zł, a tylko w Spodku organizatorzy wydali ponad 300 mln zł. To jest budżet, który ulokowano w różnych miejscach miasta, w tym także w hotelach – przypomniał Wojciech Kuśpik, prezes zarządu, PTWP SA.

Zdaniem hotelarzy, kluczowa w przyszłości może okazać się skala wydarzeń i profil gości. Aktualnie wielu potencjalnych klientów biznesowych, po trwających jeden dzień wydarzeniach, wraca do miast, w których żyją i pracują.

- Największy ruch generują wydarzenia trwające 2-3 dni. To kierunek, który Miasto powinno wspierać – sugerował Andrzej Kleeberg.

Według Przemysława Wieczorka, kluczem do sukcesu mogą być duże wydarzenia, które ściągną do Katowic klientów zagranicznych, którzy zostaną w mieście dłużej niż parę godzin.

Miasto szuka wyróżników

- Stawiamy na rozwój sektora BPO, ale i na nowe czynniki, które wygenerują większy ruch w mieście, a tym samym wpłyną pozytywnie na działalność hoteli – zapowiedział Mariusz Jankowski, naczelnik, Wydział Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice.

Będziemy szukać nisz, które pozwolą nam wyróżnić się w skali kraju - zapewnił Mariusz Jankowski.

Jednym z pomysłów jest rozwój sektora gamingowego i e-sportu. Katowice zamierzają zbudować dzielnicę nowych technologii na postindustrialnych terenach kopalni Wieczorek. Inwestycje warte ponad miliard złotych będą rozłożone w czasie.

– Jeżeli ten kierunek nie stanie się kluczowym elementem naszej gospodarki, to stanie się wyróżnikiem Katowic i może okazać się wsparciem – przynajmniej na początku - dla lokalnej branży hotelarskiej - twierdził Mariusz Jankowski.

Należy jednak pamiętać, że to właśnie wydarzenia i konferencje odbywające się w Katowicach stały się bodźcem do wielu miejskich inicjatyw.

