Katowickie hotele notują wyniki porównywalne do poziomów sprzed pandemii. Ruch napędzają duże wydarzenia i klienci biznesowi.

Ruch w hotelach napędza w dużym stopniu MICE.

Podczas konferencji PRECOP 27 na terenie MCK wiele hoteli miało komplet gości.

Po pandemicznym zastoju na rynku hotelowym w Katowicach widać oznaki odbicia. Miesiącem przełomowym był czerwiec br., kiedy odbywające się w mieście Międzynarodowe Forum Samorządowe zapełniło wszystkie obiekty, jednak to ostatnie minione miesiące - zdaniem hotelarzy - upłynęły pod znakiem wzmożonego ruchu.

W Vienna House by Wyndham Easy Katowice to wrzesień był jednym z najlepszych miesięcy w tym roku.

- Udało się nam osiągnąć wyniki zbliżone do poziomu z roku 2019. Była to głównie zasługa odbicia się branży eventowej i dużego ruchu w segmencie konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń – mówi Anna Gorczyca-Dziewięcka, Resident Manager, Vienna House by Wyndham Easy Katowice. - Widać również, że biznes wraca do podróży służbowych i nadrabiania zaległości w budowaniu relacji w ramach poszczególnych oddziałów korporacji.

Na bardzo dobrym poziomie kształtowały się w ostatnim czasie również wyniki centralnie zlokalizowanych hoteli ibis budget i Novotel Katowice Centrum.

Po dziewięciu miesiącach 2022 r. osiągnęliśmy wyższe niż prognozowaliśmy wskaźniki i przychody oraz wzrost średniej ceny. Największy udział w naszych wynikach mieli goście indywidualni, gdzie odnotowaliśmy wzrost o 4 proc. w porównaniu z 2019 rokiem – mówi Dominik Sołtysik, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis SA.

Klient korporacyjny powoli wraca

Biorąc pod uwagę profil gości, do Katowic sukcesywnie wracają klienci korporacyjni i podróżujący służbowo.

W ostatnich miesiącach obserwujemy pewne wznowienie działalności małych i średnich grup eventowych oraz gości indywidualnych w porównaniu z rokiem ubiegłym – mówi Jacek Chałko, General Manager Hotelu Park Inn by Radisson w Katowicach.

Ruch w katowickim hotelu spod parasola Radissona pochodzi z bezpośrednich rezerwacji klientów korporacyjnych oraz poprzez sieć Brad Web przy wsparciu głównych OTA's. - Dzięki naszemu zespołowi sprzedaży gościmy również małe i średnie grupy M&E – dodaje Jacek Chałko.

Jak podkreśla Anna Gorczyca-Dziewięcka, na Górnym Śląsku i w samych Katowicach wyraźnie zaznacza się zróżnicowanie gości hotelowych w zależności od miesiąca i rodzaju wydarzeń, które odbywają się w regionie.

- Patrząc kilka miesięcy wstecz można zauważyć, że w kwietniu biznes nakręcał Europejski Kongres Gospodarczy, który przyciągnął wielu oficjeli oraz przedstawicieli świata biznesu najwyższego szczebla. W maju obserwowaliśmy wyraźnie powrót pracowników korporacji do podróży służbowych oraz pierwsze oznaki odbicia branży MICE. W czerwcu Katowice gościły World Urban Forum, które oczywiście zapełniło hotele w regionie – wylicza.

Sezon letni jest z kolei zdominowany przez gości indywidualnych biorących udział w licznych festiwalach muzycznych, wystawach i innych wydarzeniach kulturalnych.

- Nasza aglomeracja jest w tym obszarze coraz aktywniejsza i bardziej rozpoznawalna. Pod koniec sierpnia w Spodku odbywały się Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej. Vienna House by Wyndham było bazą noclegową dla drużyn biorących udział w turnieju, którzy zajmowali większość hotelu, a pozostałe pokoje szybko się rozchodziły wśród gości indywidualnych i korporacyjnych – mówi Anna Gorczyca-Dziewięcka. - Teraz z kolei obserwujemy powrót tradycyjnego biznesu, licznych szkoleń i konferencji firmowych oraz szykujemy się do intensywnego świątecznego okresu. Po latach pandemii firmy są zainteresowane organizacją wigilii dla pracowników, więc mamy dużo zapytań na początek grudnia.

Ceny rosną w tempie dwucyfrowym

W ostatnim kwartale w porównaniu z tym samym kwartałem 2021 r. ceny pokoi wzrosły o około 35 proc. - Popyt w regionie jest nadal duży, ponieważ biznes wydaje się być na drodze do powrotu z czasów pandemii. W niektórych segmentach obserwujemy nawet bardzo duży wzrost cen – mówi Jacek Chałko.

Zdaniem hotelarzy, wyższe ceny to efekt sytuacji ekonomicznej w Polsce. - Wzrost kosztów, przede wszystkim energii i gazu, żywności oraz wynagrodzeń, sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać pozytywny balans kosztowy, mimo podniesienia cen o kilka, kilkanaście procent względem roku 2019 r. – mówi Anna Gorczyca-Dziewięcka i dodaje, że Wzrost obłożenia i duży popyt również wpływa na wzrost cen ADR (Average Daily Rate, czyli średnia cena dnia dla zajętego pokoju).

MICE na dobrej drodze

Aktywność Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka i przyciąganie do miasta większych i mniejszych wydarzeń kulturalnych, biznesowych czy sportowych jest ważnym faktorem mającym wpływ na obłożenie w hotelu Vienna House by Wyndham Easy Katowice.

- W pierwszym półroczu branża eventowa dopiero powoli rozkręcała się po pandemii, ale już w drugiej połowie roku dzieje się naprawdę dużo, co wpływa na ilość biznesu również w naszym obiekcie – mówi Anna Gorczyca-Dziewięcka. - Wielkie międzynarodowe czy ogólnopolskie kongresy czy konferencje przyciągają wielu gości, którzy potrzebują bazy noclegowej – dodaje.

Zaznacza również, że poza tymi dużymi centrami wydarzeń, ogromne znaczenie na wzrosty w segmencie hotelarskim w regionie ma również otwarcie nowych lokalizacji biznesowych, takich jak Global Office Park oraz bieżąca komercjalizacja KTW2.

W oczekiwaniu na duże wydarzenia

Zdaniem Dominika Sołtysika, MICE, który powrócił na właściwe tory i dynamicznie się rozwija. - Udział sprzedanych noclegów jest analogiczny do czasu sprzed pandemii – mówi prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis SA.

Jak podaje Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, łącznie w pierwszej połowie tego roku w zarządzanych przez firmę obiektach odbyło się 200 wydarzeń dla ponad 230 tys. uczestników, w tym Światowe Forum Miejskie z udziałem ponad 10 tys. gości.

Druga połowa roku jest szczególnie intensywna, bywają weekendy, gdy jednocześnie gościmy 5 czy 6 wydarzeń – mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center.

Mimo już dobrych wyników, hotelarze liczą na to, że MICE będzie generował jeszcze więcej rezerwacji noclegów w Katowicach.

- Ponieważ biznes M&E wraca do miasta, wpływ wydarzeń z ICC i Spodka zależy od wielkości wydarzenia. Jednak w wielu przypadkach wydarzenia te są zbyt małe, aby wypełnić centrum miasta i przenosić ludzi do naszego hotelu. W takich przypadkach rekompensujemy to sobie i korzystamy z Parku Śląskiego i jego całorocznych atrakcji – mówi Jacek Chałko.

Prezes PTWP Event Center zapewnia, że wydarzeń nie zabraknie.

– Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach tej jesieni są miejscami spotkań biznesu, sportowych emocji, wielkich widowisk scenicznych, występów gwiazd światowego formatu. Gościliśmy rozchwytywanego Dawida Podsiadło czy zespoły muzyczne takie jak Porcupine Tree, Behemoth, Alter Bridge, Helloween, Powerwolf, In Flames, a Spodek wypełniał się po brzegi fanami sportu w czasie Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. Przed nami koncert Beth Hart, cieszący się ogromnym zainteresowaniem cykl spektakli Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” czy kolejne wielkie sportowe emocje podczas Mistrzostw Świata Piłki Ręcznej Mężczyzn. Dołożyliśmy starań, aby w naszej ofercie dla biznesu i tej związanej z czasem wolnym, znalazły się jakościowe imprezy o dużym prestiżu i randze. Z dumą mogę powiedzieć, że nam się to udało i jest to dla nas bardzo intensywny i ciekawy sezon – mówi Marcin Stolarz.

