Hotele w The Warsaw Hub z pierwszym w Europie certyfikatem WELL Health-Safety Rating

Hotele Crowne Plaza i Holiday Inn Express Warsaw – The HUB oraz centrum konferencyjne znajdujące się w kompleksie The Warsaw HUB uzyskały certyfikat WELL Health-Safety Rating. Są to pierwsze hotele w Europie, które otrzymały ten certyfikat.

Od lipca zeszłego roku, o certyfikację WELL Health-Safety Rating stara się na świecie blisko 12 tysięcy obiektów. Dzięki temu cały kompleks The Warsaw HUB spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa przeciwko COVID-19.

Za wsparcie zespołu Ghelamco oraz koordynację procesu certyfikacji WELL Health-Safety Rating dla całego kompleksu The Warsaw HUB odpowiada firma SWECO.

W praktyce, przyznany certyfikat oznacza, że goście hotelowi mają zagwarantowane maksimum bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z zastosowaniem specjalnych procedur, co do przebywania w obiekcie, procesów sprzątania oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie wymiany powietrza w pomieszczeniach czy specjalnych procedur kryzysowych i przywracania funkcjonowania budynku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że cały kompleks The Warsaw HUB spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa WELL Health-Safety Rating. To dowodzi, że bezpieczeństwo użytkowników budynków jest jednym z naszych priorytetów. Jestem dumny z tego, że nasz obiekt hotelowy jest jednym z pierwszych w Europie z tym certyfikatem. To olbrzymi sukces i gratuluję wszystkim, którzy się do niego przyczynili – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

Pandemia COVID-19 uwypukliła krytyczną rolę budynków oraz osób je obsługujących i zarządzających we wspieraniu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia ludzi. Stwierdzono, że przenoszenie COVID-19 występuje głównie w we wnętrzach, gdzie ludzie spędzają około 90 proc. swojego czasu.

WELL Health-Safety Rating to oparty na dowodach i zweryfikowany przez niezależną organizację program oceny dla wszystkich typów nowych i istniejących budynków, który ma na celu pomóc firmom przygotować swoje biura, centra handlowe, hotele, a nawet hale magazynowe do ponownego otwarcia i funkcjonowania w postcovidowej rzeczywistości.

