Pandemia COVID, rosyjska inwazja na Ukrainę, inflacja, rosnące stopy procentowe – rynek hotelarski w ostatnich latach zmagał się z wieloma wyzwaniami. Jaka jest obecnie jego kondycja na rodzimym podwórku? Czy hotele w Polsce wychodzą z kryzysu?

– Mówiąc ogólnie, rynek wychodzi z kryzysu spowodowanego nadzwyczajnymi okolicznościami ostatnich lat, jak pandemia COVID-19 czy konflikt w Ukrainie. Oba te wydarzenia miały znaczący wpływ na branżę hotelową w Polsce, chociaż nie we wszystkich miastach – mówi Ieva Naščišonienė, Luxury Hotels Fund Project Manager, 1 Asset Management Immobilien pytana o obecną kondycję polskiego rynku hotelowego.

Ekspertka zauważa jednak różnice zależne od lokalizacji, wskazując na Kraków jako miasto najsilniej dotknięte wydarzeniami ostatnich lat.

Kraków został dotknięty bardziej niż jakiekolwiek inne miasto w Polsce. Ze względu na turystyczną charakterystykę miasta, przyjeżdżają do niego głównie turyści indywidualni z USA i Europy Zachodniej. Dla nich miasto to było kiedyś idealnym miejscem na miejskie weekendowe wypady, zwiedzanie i zabawę. Ten segment turystyki w czasie pandemii zamarł, ustępując miejsca wyjazdom resortowym, do miejsc bliżej natury, jak wybrzeża Bałtyku czy polskie góry – mówi.