Rodzima branża hotelarska ma powody do optymizmu, ponieważ ogólna liczba rezerwacji na majówkę jest w tej chwili o 61 proc. wyższa niż w ubiegłym roku o tej samej porze.

Najczęściej wyszukiwane kierunki na majówkę to Karpacz, Zakopane, Szklarska Poręba, Kudowa-Zdrój i Szczawnica.

Wysoko na liście są też trzy najbardziej popularne nadmorskie destynacje: Gdańsk, Sopot i Kołobrzeg.

Planujemy też wyjazdy typu city break do Krakowa i Warszawy.

Majowy kalendarz jest w tym roku wyjątkowo łaskawy dla miłośników przedłużonych weekendów. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu z pracy, żeby mieć pięciodniowy wypoczynek. Jeśli weźmiemy trzy dni wolnego – wielka majówka może trwać dziewięć dni. Polacy chętnie korzystają z tej opcji.

Ciepłe dni i więcej słońca – Polacy najwyraźniej poczuli wiosnę, bo ruszyli z planami na majówkę. Intensywnie wyszukują i rezerwują miejsca noclegowe na końcówkę kwietnia i pierwsze dni maja.

Rezerwacje z ostatnich dwóch tygodni to ponad 1/3 wszystkich dokonanych na długi weekend majowy.

Polacy najwyraźniej poczuli wiosnę, bo ruszyli z planami na majówkę. Fot. Mat. pras.

Co z kosztami?

Jest nieco drożej niż w zeszłym roku. Średnia cena za osobę za noc wynosi 98 złotych, a więc o 15,5 proc. więcej niż w zeszłym roku. Za nocleg dla jednej osoby w Karpaczu zapłacić trzeba średnio 111 złotych, a Warszawie 118 złotych. Nieco drożej jest w Gdańsku – średnio 123 złote i w Sopocie 125. Połowę tego, co w Trójmieście zapłacimy w Łebie czy Ustroniu, średnio 61 złotych za osobę za noc.

Do pokrycia kosztów wyjazdu wciąż można wykorzystać bon turystyczny. Zostało jeszcze kilka dni na jego pobranie.

Warto pamiętać, że chociaż termin pobrania bonu upływa 31 marca, to wyjazd z jego wykorzystaniem nie musi się odbyć już teraz. Bonem można opłacić zaliczkę na zaplanowany późniejszy wypoczynek, na majówkę czy na wakacje – przypomina Tomasz Zaniewski, wiceprezes spółek Nocowanie.pl i Noclegi.pl i dodaje, że możliwości wyboru dogodnego miejsca nie brakuje, bo wciąż wiele obiektów umożliwia dokonanie rezerwacji z wykorzystaniem bonu. – W platformie Noclegi.pl mamy blisko 4 tysiące takich ofert. Są to zarówno małe pensjonaty, czterogwiazdkowe hotele, jak i popularne ostatnio apartamenty – podpowiada Zaniewski.

Rezerwujący wciąż chętnie korzystają z bonu – transakcje z jego wykorzystaniem stanowią 36 proc. wszystkich rezerwacji na majowy weekend.

Dane pochodzą z analiz Noclegi.pl i Nocowanie.pl.

