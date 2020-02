Hotelowa ofensywa w Katowicach. Jakie marki skusiła stolica Górnego Śląska

Tylko w najbliższych latach w Katowicach powstanie około 10 nowych hoteli.

W 2022 roku pierwszych gości przyjmie m.in. hotel Puro, który będzie miał 247 pokoi. Częścią planowanego przez Vastint kompleksu będzie zaś hotel Moxy, który zajmie 7 kondygnacji i zaoferuje 150 pokoi. Wśród nowych inwestycji będą także m.in.: hotel Qubus przy ul. Moniuszki czy butikowy hotel u zbiegu ulic Mieleckiego i Warszawskiej. Kolejny obiekt zapowiada również Vienna House.

- W marcu 2021 roku wspólnie z inwestorem, firmą Pinewood Investment Management, planujemy otworzyć kolejny hotel w Katowicach. Tym razem pod marką Vienna House R.evo. Nowy hotel będzie skategoryzowany na cztery gwiazdki – zapowiada Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House i podkreśla, że będzie to rewolucyjny na polskim rynku koncept idący za najnowszymi trendami na rynkach światowych.

Vienna House R'evo będzie liczył łącznie 203 pokoje i połączy funkcje hotelu z apartamentami dostosowanymi do dłuższych pobytów. – Nastawiamy się na to, by zaprosić do wnętrza obiektu gości z miasta, ale jednocześnie chcemy przyciągnąć gości biznesowych, dlatego ważną częścią obiektu będzie Work&Play, czyli specjalna strefa coworkingowa oraz sale na prywatne spotkania – mówił Tomasz Napiórkowski.

Swoją pozycję na śląskim rynku umacnia również Accor. - Mamy trzy działające hotele w Katowicach i Zabrzu, w budowie są dwa kolejne obiekty, ale w dalszym ciągu szukamy nowych lokalizacji - zadeklarował Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju w Polsce, Accor. - Naszym zdaniem brakuje niestandaryzowanych hoteli dla gości zainteresowanych dłuższymi pobytami, nie ma też obiektu lifestylowego, ale nad tym już pracujemy.

Hotele w Katowicach: atuty i wyzwania

Katowicki sektor hotelowy rośnie dzięki turystyce biznesowej, wystawienniczej i eventowej, ale nie jest to jedyny magnes przyciągający branżę do stolicy Górnego Śląska.

- Intensywny rozwój zawsze przyciąga hotele, a niewątpliwie o takim możemy mówić, biorąc pod uwagę dynamiczne wzrosty na rynku powierzchni biurowych - mówił Radosław Altheim, Managing Director, Q Hotel Sp. z o.o. Sp. K. - Na pewno chcielibyśmy, by Katowice stały się jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem oferty imprez, co przyciągnęłoby więcej turystów poszukujących rozrywki. Problemem wciąż jest weekend i przy rosnącej konkurencji w postaci nowych obiektów, zapełnienie obiektów w dni weekendowe może stać się dużym wyzwaniem - dodaje.

