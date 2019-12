Hotelowe premium dla seniorów

Na przestrzeni ostatnich lat na polskim rynku hotelowym daje się zaobserwować wyraźny wzrost liczby obiektów klasy premium, których oferta skierowana jest do konkretnych grup odbiorców. Statystyki ukazują jednak wyraźny deficyt liczby ekskluzywnych hoteli dedykowanych gościom powyżej 60. roku życia. Sytuacja ta jest dość paradoksalna, ponieważ to właśnie ta grupa zaliczana jest do najzamożniejszych odbiorców.

Analizy demograficzne wskazują, że Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Taka sytuacja, w połączniu z wyraźnym wzrostem zamożności tej grupy, sprawia że na rynku hotelowym regularnie przybywa klientów oczekujących usług na najwyższym poziomie. Paradoksalnie, ta bardzo atrakcyjna grupa docelowa wciąż wydaje się być poza kręgiem zainteresowań inwestorów. W efekcie, na polskim rynku hotelowym wciąż znajduje się bardzo niewiele obiektów, które są w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej zamożnych i jednocześnie najbardziej wymagających klientów.

W przypadku dojrzałych klientów, oprócz wysokiego standardu, równie ważną rolę odgrywają inne czynniki, m.in. dogodna lokalizacja obiektu, możliwość kontaktu z naturą i otoczenie gwarantujące spokój. Niezwykle istotna jest również sama architektura obiektu:

– Spełnienie upodobań wymagających dojrzałych klientów sprawia, że obiekt jest dość mocno zdefiniowany – mówi Paulina Czurak, właścicielka sopockiej pracowni architektonicznej Ideograf. Wyraz architektoniczny musi iść w ślad za usługami. Ta grupa zdecydowanie częściej preferuje tradycyjne rozwiązania i materiały, do których należą drewno i kamień. Na pewno dużą zaletą takich obiektów będzie ponadto przejrzysty układ komunikacyjny. Ważne jest też zachowanie balansu pomiędzy przestrzeniami wspólnymi służącymi integracji, a kameralnymi strefami gwarantującymi spokój i wyciszenie. Powinniśmy postawić przede wszystkim na zbudowanie atmosfery, która pozwoli gościom odprężyć się i odczuć, że znajdują się we właściwym miejscu. – dodaje.

Kwestią kluczową pozostaje oczywiście sama oferta hotelu. Musi ona nie tylko pokrywać się z aktualnie panującymi trendami, ale też być w stanie zaspokoić ewentualne życzenia typowe dla danego segmentu klientów. Kluczem jest więc swoiste połączenie kompleksowości, wygody i luksusu. Obiekt kierowany do dojrzałego gościa musi przyciągać rozbudowaną ofertą dodatkowych atrakcji – strefą SPA & Wellness z zabiegami dedykowanymi tej grupie klientów, obecnością consierge’a, możliwością wynajęcia przewodnika czy organizacją spotkań tematycznych dla swoich gości.

– Goście z tej grupy wiekowej bardzo często są zainteresowani czymś więcej niż tylko standardową usługą hotelową. Zwykle chcą też poznać historię hotelu oraz miasta, w którym przebywają i my im to zapewniamy, oferując m.in. zwiedzanie z oddanym wyłącznie do ich dyspozycji przewodnikiem. Wśród skandynawskich reprezentantów tej grupy wiekowej coraz większą popularnością cieszy się aktywne spędzanie czasu np. na polu golfowym. Ważnym elementem jest również kuchnia, gdzie największym zainteresowaniem cieszą się tradycyjne dania oparte na lokalnych produktach, co niejako wiążę się z chęcią poznania miasta i historii regionu. - mówi Marzena Kijak, General Manager Radisson Hotel & Suites Gdańsk.