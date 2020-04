HVS: Niemiecki sektor hotelarski ma szansę na szybsze odbicie

Fot. Shutterstock, Plam Petrov









Autor: propertynews.pl

Dodano: 27 kwi 2020 12:56

Niemiecki sektor hotelarski ma szansę na szybsze odbicie niż w innych krajach w Europie - uważają eksperci firmy doradczej HVS. Popyt mają budować krajowi turyści, którzy do tej pory generowali prawie 19 mln krajowych pobytów wakacyjnych. To nie są optymistyczne dane dla hoteli w Polsce - najwięcej turystów zagranicznych przyjeżdżało do Polski właśnie z Niemiec.