Po 10 latach Hyatt wrócił do Polski. Pierwszy hotel amerykańskiej sieci został właśnie otwarty. Czterogwiazdkowy Hyatt Place Krakow, zarządzany przez Hotel Professionals Management Group, oferuje 216 pokoi i 150 mkw. powierzchni konferencyjnej.

Hyatt Place to koncept oparty na funkcjonalnie zaprojektowanych przestrzeniach i całodobowych udogodnieniach. Oferta hotelu Hyatt Place Krakow skierowana jest do podróżujących, którzy szukają rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Do dyspozycji gości jest 216 pokoi z wyodrębnionymi strefami do pracy i relaksu, patio, całodobowe centrum fitness i sklep, a także lobby bar i restauracja ZOOM. Wszystkie pomieszczenia są przyjazne zwierzętom, a właściciele czworonogów dostają pakiety powitalne dla swoich pupili.

Charakterystyczna czarna bryła hotelu skrywa surowe wnętrza zaprojektowane w stylu „urban jungle”. Widoczne nawiązania do architektury pobliskich parków oraz artystycznych tradycji miasta odzwierciedlają charakter lokalizacji obiektu. Naturalne materiały, takie jak beton, stal i drewno, przełamane zostały dużą ilością zieleni i urozmaicone detalami w kolorze fioletu. Design komponuje się z oryginalnymi dziełami polskiego ilustratora Karola Banacha, będącymi artystyczną interpretacją symboli Krakowa, takich jak Smok Wawelski, Lajkonik czy obwarzanek.

Hyatt Place Krakow. fot. mat. pras.

Oferta gastronomiczna

W Hyatt Place Krakow funkcjonuje ZOOM Restaurant oraz ZOOM Lounge & Bar, który łączy się z ogrodem zimowym. Oba miejsca są w pełni otwarte dla mieszkańców Krakowa i odwiedzających hotel turystów.

O podniebienia gości, tworząc kartę menu, zadbał szef kuchni Miłosz Kowalski, który swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych hotelach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Natomiast znajdujący się przy recepcji hotelowej całodobowy The Market, oferuje szeroki wybór produktów na wynos, od przekąsek, sałatek i kanapek po soki, zimne napoje bezalkoholowe i świeżo parzoną kawę oraz asortyment wybranych dań gotowych.

