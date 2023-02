ibis Styles Kraków Centrum może pochwalić się platynowym certyfikatem LEED za zaangażowanie w ekologię oraz kreowanie współczesnego oblicza hotelarstwa i branży nieruchomości.

Liczący 259 pokoi ibis Styles Kraków Centrum z powodzeniem znalazł swoje miejsce na turystycznej mapie stolicy Małopolski.

Zlokalizowany przy ul. Mogilskiej hotel zdobył uznanie turystów i gości za kreatywny design skoncentrowany na motywie przewodnim wnętrz.

Także za nowoczesne i odpowiedzialne środowiskowo rozwiązania.

ibis Styles Kraków Centrum otworzył drzwi dla pierwszych gości jesienią 2021 roku. Od tamtego czasu hotel zaprasza wszystkich do zanurzenia się w unikalną historię i motyw przewodni, który nawiązuje do żywej i prawdziwej historii Krakowa, zapisanej w pierwszych śladach miejscowej kultury. Jej częścią są także nowoczesne rozwiązania w codziennym funkcjonowaniu hotelu, które zdobyły uznanie w procesie certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), najpopularniejszego na świecie i drugiego w Polsce systemu wielokryterialnej oceny budynków. Już w momencie otwarcia, krakowski hotel otrzymał 82 na 110 punktów, co przełożyło się platynowy certyfikat. Certyfikację przyznaje U.S. Green Building Council – amerykański odpowiednik Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

Historia jest elementem, który znajduje się w sercu motywu przewodniego naszego hotelu. Jednym z celi, jaki stawialiśmy sobie przy rozpoczęciu działalności były proekologiczne rozwiązania i ochrona środowiska, tak by dawać przykład naszym gościom i pozostałym hotelarzom, ale także dbać, aby historię mogła wciąż pozostawać żywa. To dla nas niesamowity zaszczyt i ogromne uznanie, że już od pierwszych dni funkcjonowania mogliśmy pochwalić się tak prestiżowym oraz uznanym na całym świecie certyfikatem. To doskonałe potwierdzenie, że nasza wizja i misja znajdują uznanie, a także pozwala wpływać nam na tworzenie dobrych praktyk dla całej branży hotelarskiej, turystycznej czy nieruchomości ­– podkreśla Anna Mida, dyrektor hotelu ibis Styles Kraków Centrum.

Wśród ekologicznych rozwiązań, jakie goście mogą znaleźć w ibis Styles Kraków Centrum znalazły się miejsca do ładowania i parkowania samochodów elektrycznych oraz szeroko dostępne parkingi dla rowerów, zachęcające do nieemisyjnej komunikacji. Zamontowane w całym hotelu oświetlenie LED oraz czujki w przestrzeniach wspólnych wpływają na zminimalizowanie zużycia energii. Specjalne kamienie rozmieszczone na dachu hotelu odbijają światło słoneczne, zaś szklenie o wysokich parametrach chroni przed przenikaniem nadmiernego światła do wewnątrz, co wpływa na utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz hotelu i zmniejszenie poboru energii do klimatyzacji. Co więcej, hotel monitoruje na bieżąco zużycie dwutlenku węgla i wody, zmniejszając wykorzystanie wody w obiegu. Do tego warto dodać roślinność niewymagającą podlewania i współpracę z lokalnymi dostawcami i producentami.

Podobnie jak każdy obiekt kreatywnej marki Accor, ibis Styles Kraków Centrum wyróżnia się wyjątkowym i angażującym wystrojem cieszącym oko pasjonatów designu i architektury. Dzięki motywowi przewodniemu wokół historii stolicy Małopolski, hotel zaprasza gości do odkrywania świata bogatej historii, miejscowej kultury, tradycji, literatury i sztuki. Elementy motywu przewodniego są w wysublimowany sposób wplecione w przestrzeń hotelu, rozpoczynając od tablicy ogłoszeń i miejsca wymian przy wejściu, gdzie każdy może wymieniać się ulubionymi książkami, winylami czy płytami. Każdy gość odwiedzający obiekt może przeżyć niezapomnianą przygodę, odkrywając kolejne zaszyfrowane symbole, cytaty i złote myśli uznanych artystów, pisarzy i myślicieli ukryte w hotelowych wnętrzach.

Do dyspozycji gości jest także nowoczesna przestrzeń konferencyjna z boardroomem dostosowanym do szkoleń i spotkań biznesowych oraz pierwszy w Polsce koncept restauracyjny – CHILL#53 cafe&bar. To otwarta przestrzeń do spotkań, w której stylistyka zaaranżowana w restauracji i barze nawiązuje do klimatu kameralnych tętniących życiem kawiarenek, tworząc wielofunkcyjne miejsce, które zmienia się w ciągu dnia. Dodatkowo CHILL#53 cafe&bar działa także jako rzemieślnicza kawiarnia o rustykalnym i organicznym charakterze, gdzie każdy może rozkoszować się doskonałym wyborem kawy, w tym także wypalanej na miejscu w Krakowie.

ibis Styles Kraków Centrum znajduje się w niewielkiej odległości od centrum miasta, a także Dworca PKP, Tauron Areny i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki dogodnej lokalizacji jest idealnym miejscem do rozpoczęcia przygody z odkrywaniem Krakowa śladami historii. Inwestorem nowego hotelu jest uznany austriacki deweloper, firma UBM Development.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl