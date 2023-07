ibis Styles zaprasza turystów do Nowego Sącza i odkrycia, czym jest alchemia gościnności w sądeckim wydaniu.

ibis Styles Nowy Sącz to hotel, w którym na każdego czeka unikalny design i angażujące motywy przewodnie.

Na gości czekają także doświadczenia serwowane z lokalnym akcentem.

Jak podkreśla dyrektor hotelu, Krzysztof Kos – to miejsce nie tylko dla rozrywki, ale i nauki, w myśl przekonania, że podróże kształcą.

Żyjący na przełomie wieków XVI i XVII Michał Sędziwój to najsłynniejszy polski alchemik, o którym za życia głośno było w całej Europie za sprawą jego niezwykłych wyczynów związanych z poszukiwaniem kamienia filozoficznego przemieniającego ołów w złoto. Pozostawione przez mistrza traktaty rzucały nowe światło na rozumienie zjawisk chemicznych, cieszyły się uznaniem wśród późniejszych uczonych i przyczyniły do rozwoju nowożytnej nauki. Ten niezwykły człowiek urodził się w Łukowicach, niewielkiej wsi położonej nieopodal Nowego Sącza. To właśnie jego postać i dokonania stanowią motyw przewodni wnętrz hotelu ibis Styles Nowy Sącz, w którym inspiracje historią regionu łączą się w harmonii z nowatorskim podejściem do świadczenia usług hotelarskich.

ibis Styles Nowy Sącz. Fot. Mat. pras.

Marka ibis Styles znana jest przede wszystkim z kreatywnego designu. Wystrój każdego obiektu opiera się na wyrazistym, często inspirowanym lokalnie motywie przewodnim. Gdy przed otwarciem naszego hotelu w 2016 roku dyskutowaliśmy o tym, co powinno się stać jego stylistycznym wyróżnikiem, od razu przyszedł nam do głowy mistrz Sędziwój. Ten owiany legendą alchemik to postać z pogranicza magicznej wiedzy tajemnej i nowoczesnej nauki. Dla nas jest symbolem łączenia tradycji i nowoczesności oraz przełamywania schematów, co wspaniale oddaje charakter ibis Styles Nowy Sącz – opowiada Krzysztof Kos, dyrektor hotelu ibis Styles Nowy Sącz.

Motyw łączący magiczną tajemnicę i odkrycia naukowe wyraża się w ibis Styles Nowy Sącz poprzez detale dekoracyjne nawiązujące do kolb, probówek, alembików i innych przyrządów typowych dla pracowni dawnych adeptów alchemii, a ściany zdobią heksagonalne formy, przywodzące na myśl symbole cząsteczek chemicznych, oraz fragmenty układu okresowego pierwiastków. Design łączy się tu z funkcją, a ta polega na zapewnieniu gościom nie tylko wrażeń estetycznych, lecz także dobrego snu i wszelkich udogodnień niezbędnych dla komfortowego pobytu. Hotel oferuje 57 pokoi, z których każdy odznacza się indywidualnym charakterem, w tym pokoje jedno- i dwuosobowe oraz trzy apartamenty. Cały obiekt zarządzany jest za pomocą inteligentnego systemu, który pozwala gościom sterować parametrami pokoju przez panel dotykowy służący także do obustronnej komunikacji z pozostającą do ich dyspozycji załogą hotelową.

ibis Styles Nowy Sącz. Fot. Mat. pras.

Bogaty bufet śniadaniowy, pożywny lunch i kolacja czekają na gości w hotelowej restauracji Atelier Sędziwoja, która sprawdzi się także przy okazji kameralnych imprez rodzinnych lub firmowych. Większe wydarzenia z powodzeniem obsłuży natomiast centrum konferencyjno-bankietowe złożone z pięciu nowoczesnych sal, w tym z sali balowej z drewnianym parkietem tanecznym. Seminarium czy szkolenie zwieńczone wystawnym bankietem, firmowy jubileusz lub impreza teambuildingowa, wydarzenia rodzinne od chrzcin przez kinderbale po wesela – w ibis Styles Nowy Sącz zarówno klienci biznesowi, jak i prywatni mogą liczyć na wyłącznie miłe niespodzianki. Restaurację mogą odwiedzić także goście spoza hotelu: mieszkańcy, turyści czy lokalne społeczności.

Nasz obiekt nie tylko dysponuje nowoczesnym zapleczem konferencyjno-bankietowym z możliwością jego swobodnego dostosowywania do indywidualnych potrzeb klienta, lecz także oferuje wsparcie planistów, których wyobraźnia i zdolności organizacyjne po prostu nie znają granic. Jak kamień filozoficzny miał zamieniać metale nieszlachetne w złoto, tak oni niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki potrafią wyczarować dla naszych klientów dowolną scenerię, choć specjalizują się, rzecz jasna, w miejscowych klimatach. Lachowski, góralski, łemkowski czy romski folklor, lokalne produkty i atrakcje… podczas imprez w naszym hotelu Sądecczyzna zawsze roztacza swój niepowtarzalny urok – dodaje Krzysztof Kos, dyrektor hotelu ibis Styles Nowy Sącz.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl