Kreatywność i kreatywny design to główne wyróżniki marki ibis Styles należącej do Accor, wiodącej grupy hotelowej na świecie.

W myśl tej filozofii, w hotelu ibis Styles Warszawa Centrum zorganizowane zostały dla miłośników sztuki warsztaty malarskie prowadzone przez pracownię „Sztuka Room & Draw for Soul” z Krakowa.

Pod przewodnictwem Anny Mishchenko i Krystyny Khvostyk uczestnicy mogli dać upust swojej twórczej naturze przy wykorzystaniu rozmaitych sztuk malarskich.

Teraz można przez dwa tygodnie podziwiać je w hotelowej galerii.

W zlokalizowanym niedaleko Wisły hotelu ibis Styles Warszawa Centrum po raz kolejny odbyły się warsztaty kreatywne dla miłośników sztuki zgodnie z zamiłowaniem marki do kreatywnego designu i twórczości. Motywem przewodnim spotkania był Acrylic Painting & Gold, a jego uczestnicy oprócz farb mogli skorzystać z płatków srebra i złota, tworząc unikalne dzieła. Każdy z nich mógł wybrać dwa warianty do zobrazowania: krajobraz morza lub własną twórczą abstrakcję. W spotkaniu wzięły udział osoby, które obcowały już ze sztuką, jak i stykające się z malarstwem po raz pierwszy.

To dla nas ogromna radość, że możemy udostępniać przestrzeń naszego hotelu do spotkań łączących ludzi o podobnych pasjach i zamiłowaniach związanych ze sztuką, twórczością czy szeroko pojętą kreatywnością. Co więcej, prace wykonane podczas warsztatów ozdobią galerię w restauracji Winestone, więc każdy gość będzie mógł podziwiać je przez dwa tygodnie podczas tego nietuzinkowego wernisażu. Cieszymy się z dużego zainteresowania i coraz większej liczby chętnych na spotkania artystyczne, więc to z pewnością nie ostatnia inicjatywa, która ma miejsce w naszym hotelu – wyznaje Małgorzata Nowak, dyrektor generalny ibis Styles & ibis budget Warszawa Centrum.

Warsztaty pod hasłem Esthete Art to już drugie spotkanie dla pasjonatów malarstwa w ibis Styles Warszawa Centrum które prowadzą artystki z krakowskiej pracowni „Sztuka Room & Draw for Soul”. Jedną z nich jest pochodząca z Ukrainy i mieszkająca w Krakowie Anna Mishchenko, która sztuką zajmuje się od dzieciństwa. Ukończyła Państwowy Instytut Sztuki im. Mychajła Bojczuka w Kijowie, z wykształcenia jest projektantką, a malarstwo to jej pasja. Swoje zamiłowanie rozpoczęła od malowania farbami olejnymi, a w ostatnim czasie pasjonuje się malarstwem abstrakcyjnym. Drugą prowadzącą jest Krystyna Khvostyk, która kształciła się w Art College na wydziale malarstwa, a później na Akademii Sztuk Pięknych w Ukrainie w Charkowie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Jej pasją jest malowanie kobiecego ciała.

To nie pierwsza artystyczna inicjatywa, w którą zaangażował się ibis Styles Warszawa Centrum. W 2019 roku hotel wziął udział w międzynarodowej wystawie i warsztatach ibis Styles By Us, w trakcie których uczestnicy mogli podobnie jak teraz dać upust swojej twórczej wizji. Ponadto galerię hotelowej restauracji ozdobiły prace wyłonione w ramach globalnego konkursu marki.