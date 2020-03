ICE Kraków: Wspólnie walczmy o rynek eventowy!

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabela Helbin przypomina, że ICE Kraków Congress Centre jest podmiotem funkcjonującym w sektorze samorządowym, dlatego nie jest w stanie skorzystać z większości propozycji zawartych w Tarczy Antykryzysowej.

- Nie oznacza to jednak, że nie będziemy starali się skorzystać z wybranych narzędzi. Istotne jest to, że żyjemy w systemie naczyń połączonych i jesteśmy tylko jednym z ogniw całego łańcucha. Jeśli firmy eventowe i agencje koncertowe oraz impresariaty ogłoszą upadłość, my nie będziemy mogli przyjąć wydarzeń do naszego obiektu – zauważa Izabela Helbin.

Ta sama kwestia dotyczy firm PCO (Professional Congress Organiser) oraz DMC (Destination Management Company). - To podmioty, bez których nie istniejemy. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z całego systemu zależności w naszej branży, włączając w to hotelarzy, firmy transportowe i cały sektor gastronomii. Dlatego walczymy o rynek wspólnie – apeluje dyrektor Helbin.

Przypomina, że branża eventowa, turystyka biznesowa i tradycyjna oraz wszystkie usługi związane z tymi obszarami są w stu procentach zależne, od przepływu mas ludzi, czyli po prostu od możliwości uczestnictwa w spotkaniach lub swobodnego przemieszczania się.

- Liczymy więc, że gdy sytuacja epidemiczna zostanie opanowana, od razu będziemy mogli wznowić działania. Z naszej strony gwarantujemy, że jeśli tylko będziemy mieli decyzję, że imprezy mogą być realizowane, zaczniemy działać w taki sposób, by jak najszybciej aktywizować lokalny rynek i gwarantować zlecenia krakowskim podmiotom, by mogły utrzymać swoją działalność zapewnia Izabela Helbin.