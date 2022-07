Iga Świątek już w Gdyni w tenisa nie zagra? Kultowe korty może zastąpić hotel

Gazeta donosi, że z 20 kortów, które dziś są tu otwarte, w przyszłości mogą zostać tylko dwa.

W miejscu obecnego Klubu Tenisowego Arka przy ul. Ejsmonda w Gdyni, nieopodal morza i Polanki Redłowskiej, nowy plan zagospodarowania terenu dopuszcza budowę hotelu.

Gazeta przypomina, że to na gdyńskich kortach nagrano słynną scenę z filmu "Do widzenia, do jutra" z 1960 r. z udziałem Zbigniewa Cybulskiego, Romana Polańskiego i Teresy Tuszyńskiej.

Historia tenisa na kortach przy ul. Ejsmonda na gdyńskim Wzgórzu św. Maksymiliana ma już 90 lat i sięga roku 1932. To miejsce dobrze zna każdy miłośnik tej dyscypliny w Trójmieście - dziś znajduje się tu 20 kortów, w tym sześć krytych. Ich położenie jest unikatowe - od południa i zachodu korty otacza rezerwat leśny, a od wschodu - Zatoka Gdańska.

To tutaj uczestniczyły w turniejach gwiazdy zawodowego: Agnieszka Radwańska, Nadia Pietrova, Svetlana Kuzniecova, Vera Zvonareva czy Marcus Baghdadis.

Na Arce rozgrywano także turnieje towarzyszące turniejowi WTA i ATP Orange Prokom Open, podczas których rywalizowali i gościli na gdyńskiej mączce między innymi Nikolai Davidenko, Tommy Robredo, David Ferrer oraz legendy tenisa Guillermo Villas, Emilio Sanchez, Ilie Nastase czy Tom Okker. Klub odwiedził też w 2002 r. najsłynniejszy trener i nauczyciel tenisa – Nick Bolettieri.

Iga Świątek już w Gdyni nie zagra

W zeszłym roku na kortach Arki - w ramach zaliczanego do cyklu WTA turnieju BNP Paribas Poland Open - pokazowy mecz debla rozegrała Iga Świątek z Hubertem Hurkaczem.

Gazeta w trójmieście sygnalizuje, że tegoroczna, druga edycja tej prestiżowej imprezy - z udziałem najlepszej tenisistki świata Igi Świątek - odbędzie się wkrótce w Warszawie.

Dlaczego Gdynia straciła to wielkie wydarzenie?