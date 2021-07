IGHP chce zniesienia wszystkich limitów w działalności hoteli

IGHP domaga się zniesienia limitu 75 proc. obłożenia w hotelach. - Ma on coraz mniejsze znaczenie wobec rosnącej liczby zaszczepionych i ozdrowieńców przybywających do hoteli, które są bezpieczne. Zagrożenie zakażeniem jest takie samo jak w sklepach, kościołach, czy w obiektach sportowych - tłumaczy Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Hotele mają problem z rekrutacją pracowników. Zarządzający stosują zasadę „wszystkie ręce na pokład”, prosząc pracowników administracyjnych o pomoc w obsłudze gości – tam oczywiście gdzie jest to możliwe.

Hotele miejskie w ograniczonym stopniu korzystają z bonu turystycznego. Niektóre budują ofertę dla turystów z dziećmi korzystając z PBT, ale to nie pomaga w zapewnieniu odpowiedniej frekwencji od poniedziałku do piątku.

Hotele co miesiąc otrzymują faktury grozy od dostawców towarów i usług. Nie można więc się dziwić, że pracując w od 16 miesięcy w pandemii, znacznie obniżonego popytu i wzrastających kosztów operacyjnych, dostosowują ceny do sytuacji na rynku.

Na rynku dużo się słyszy o paragonach grozy w turystyce, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Czy hotele także korzystają z pandemicznego okienka i podwyższyły ceny, próbując nadrobić straty?

Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego: Hotele, tak jak inne przedsiębiorstwa, prowadzą w gospodarce wolnorynkowej działalność zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego. Jeśli porównamy koszty zaopatrzenia do ubiegłego roku i poprzednich lat, to zauważymy ich istotny wzrost w wielu grupach rodzajowych. Zauważmy, że hotele co miesiąc otrzymują „faktury grozy” od dostawców towarów i usług, nie mówiąc o wzroście kosztów pracy. Nie można więc się dziwić, że pracując w od 16 miesięcy w warunkach pandemii, znacznie obniżonego popytu i wzrastających kosztów operacyjnych hotelarze dostosowują ceny do sytuacji na rynku.

IGHP apeluje o tarczę 2.0 dla dużych przedsiębiorstw hotelowych



IGHP odwiedziła 21 miast, promując akcję HotelYou. Prezentacja projektu zakładającego utworzenie programu lojalnościowego i aplikacji mobilnej dla gości korzystających z różnorodnych hoteli w całym kraju zakończyła się w czwartek 8 lipca. Jakie było zainteresowanie? Ile hoteli zadeklarowało, że przystąpi do programu?

IGHP zdecydowała się wyjść na rynek z ofertą skierowaną do hoteli i osób podróżujących w kraju. Chcemy zachęcić turystów do odkrywania ciekawych miejsc w Polsce i zdobywania nowych doświadczeń związanych z turystyką, hotelom zaś oferujemy możliwość niskobudżetowej promocji z dotarciem do lojalnej grupy gości.

Walka z epidemią nie może demolować branży hotelowej



Udział w programie pozwoli na zwiększenie liczby rezerwacji przez własne kanały, głównie przez strony internetowe hoteli. Właśnie zakończyliśmy wyczerpujący roadshow zaplanowany na przełom czerwca i lipca w 21 miastach i regionach całego kraju, a jego rezultaty są obiecujące. Wkrótce podsumujemy wyniki spotkań i odzew ze strony hoteli i opublikujemy wyniki.

