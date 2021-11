IGHP ze ofertą szkoleniową dla szkół hotelarskich

Brak pracowników to jedno z głównych wyzwań branży hotelarskiej, na które wskazują uczestnicy comiesięcznych ankiet Izby. Z uwagi na sytuację, która staje się również barierą w powrocie turystyki do normalności, a także na tradycyjnie dobrą współpracę z sektorem edukacji, IGHP przygotowała dla nauczycieli i wykładowców przedmiotów związanych z szeroko pojętym hotelarstwem atrakcyjną ofertę cenową i zachęca do udziału w specjalistycznych branżowych szkoleniach, które organizuje cyklicznie w całej Polsce.

– Nasze szkolenia prowadzą doświadczeni i uznani eksperci. Wierzę, że przygotowane przez nas warsztaty wpiszą się w zainteresowania nauczycieli. Jesteśmy również otwarci na współpracę w szerszym zakresie tematycznym, by w przyszłości oferować dla instytucji oświatowych szkolenia „szyte na miarę” – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Nauczyciele oraz wykładowcy przedmiotów hotelarskich będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków uczestnictwa. Cena za udział w szkoleniu zostanie pomniejszona o rabat, jaki otrzymują członkowie Izby. Ponadto, pierwsza szkoła, która zgłosi chęć udziału w danym szkoleniu, otrzyma bezpłatnie jedno miejsce dla uczestnika. Zapisy już ruszyły.

Tematy szkoleń aktualnie organizowanych przez IGHP: "Sprzedaż i marketing w hotelarstwie”, „Profesjonalny recepcjonista - kreator doświadczeń Gości i efektywny sprzedawca", „Revenue Management w dobie pandemii. Co się zmieniło?”, „Informacja zarządcza w hotelu i standard USALI”, „Zyskowna gastronomia hotelowa, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) - cele czy drogowskazy?", „Skuteczny dialog z pracownikiem, czyli efektywne budowanie relacji zarządczych w hotelu”.

Wśród prowadzących są eksperci, m.in. Anna Głąbińska, Kris Głąbiński, Karol Weber, Kamil Maroszek, Wojciech Fronczak, Urszula Kołtko, Cezary Sarnecki czy Jarosław Podniesiński.