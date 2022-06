IHG ma już 6 tys. hoteli i plany dalszego rozwoju

„Klub 6000” tworzy kolekcja nowo otwartych hoteli z portfolio IHG, które liczy 17 marek.

W ciągu ostatnich pięciu lat IHG nabyło lub wprowadziło na rynek sześć marek.

Nowe brandy to: Luxury & Lifestyle Six Senses, Regent i Vignette Collection, Premium Brand, Voco Hotels, Essentials Brand, Avid Hotels oraz Suites Brand i Atwell Suites.

1,8 tys. hoteli w planach rozwoju IHG

IHG ma powiększyć swoje portfolio o kolejne 30 proc. Ponad 1,8 tys. hoteli jest już w planach rozwoju. Firma niedawno na nowo opracowała swój program lojalnościowy IHG One Rewards, aby zaoferować członkom więcej atrakcji niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko to oparte na wiodącej technologii w nowej aplikacji mobilnej.

Dajemy właścicielom jeszcze więcej powodów do współpracy z nami. Nasze nowe partnerstwa zaoferują członkom IHG One Rewards niezapomniane chwile, ponieważ podróże będą nadal powracać - zapowiada Keith Barr, dyrektor generalny IHG Hotels & Resorts.

IHG ogłosiło również szereg wieloletnich partnerstw sportowych i rozrywkowych dla członków IHG One Rewards, które połączą podróżnych podczas wydarzeń na całym świecie, w tym m.in.: Major League Soccer, European Professional Club Rugby i festiwali muzycznych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

