IHG rusza w etyczną i ekologiczną podróż

W opublikowanym dzisiaj liście otwartym, prezes firmy IHG, Keith Barr, powiedział, że reakcja świata na pandemię Covid-19 pokazała, jak wiele można osiągnąć, kiedy różne organizacje współpracują razem, dzieląc się wiedzą, i zasobami oraz działają dla dobra wszystkich.

- "Podróż w przyszłość" jest wyrazem większego zaangażowania IHG w działania, które są nie tylko konieczne, ale przede wszystkim właściwe. Chcemy, aby wszyscy partnerzy IHG widzeli, że jesteśmy na drodze do odniesienia sukcesu w każdym tego słowa znaczeniu. Jesteśmyzdeterminowani, aby przyczynić się do pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych, stanąć w obronie kluczowych kwestii, takich jak kultura różnorodnośi i partycypacji, prawa człowieka oraz promowanie bardziej odpowiedzialnych wyborów środowiskowych powiedział Barr - Uważam, że sposób, w jaki rozwijamy się jako firma oraz nasze coraz większe zaangażowanie w inicjatywy dla wspólnego dobra są nierozerwalnie związane. Dlatego wspieramy naszych pracowników i współpracujemy z właścicielami hoteli oraz całą branżą turystyczną, aby ukształtować przyszłość odpowiedzialnego podróżowania.Nigdy wcześniej nie było to takie ważne, jak jest to teraz.

Każdy z celów i zobowiązań w programie firmy IHG „Podróż w przyszłość" wynika ze zrozumienia najważniejszych potrzeb naszych współpracowników, gości i właścicieli hoteli oraz inwestorów w zakresie odpowiedzialnego działania firmy i jej zrównoważonego rozwoju. Nasz plan, który został stworzony w wyniku rzetelnych analiz z udziałem niezależnych ekspertów, szerokich konsultacji z wszystkimi uczestnikami oraz współpracownikami w branży turystycznej, wnosi wkład również w uniwersalne ramy polityki Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których zadaniem jest opracowanie planu lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich do 2030 r.