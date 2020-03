Ile branża targowa na świecie traci pod presją koronawirusa?

Autor: propertynews.pl

Dodano: 19 mar 2020 12:02

Tylko do 10 marca, w skutek pandemii koronawirusa, branża targowo-wystawiennicza na całym świecie straciła 14,4 miliarda euro - poinformowało w komunikacie UFI - Globalne Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (The Global Association of the Exhibition Industry).