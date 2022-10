Linie lotnicze Ryanair wprowadzają nową krajową trasę Poznań - Kraków do systemu rezerwacyjnego w sezonie jesień/zima 22/23.

Inauguracja połączenia lotniczego z Poznania do Krakowa, z Ryanair, już 30 października 2022 r.

To potwierdza wcześniejsze zapowiedzi linii lotniczej Ryanair o wprowadzeniu tej krajowej trasy do systemu rezerwacyjnego w sezonie jesień/zima 22/23.

- Od 30 października Kraków będzie bliżej Poznania! Krótki citybreak i dłuższy wypoczynek w dawnej stolicy Polski skraca się ze średnio 8. godzinnej wyprawy do wygodnego godzinnego lotu. A to wszystko dzięki linii lotniczej Ryanair, której samoloty 3 razy w tygodniu, już od niedzieli, z lotniska Ławica, polecą do stolicy Małopolski. Decyzja Ryanair pokazuje, że odbudowa ruchu lotniczego ma się dobrze i jest obrazem naszych bardzo dobrych wyników w Poznaniu. Łącznie z połączeniem do Krakowa, na jesień i zimę '22/'23, linia lotnicza Ryanair zapowiedziała rekordową siatkę połączeń z 24. trasami. Przed nami jeszcze w sezonie jesiennym 2022, od Ryanair powrót połączenia do Tel Awiwu, zwiększona częstotliwość połączeń do Ammanu i Rzym realizowany pierwszy raz na zimę. 24 trasy od Ryanaira już w systemie rezerwacyjnym. Polecam loty z Ławicy, a teraz szczególnie ten do Krakowa. Teraz to już jest w Waszych rękach, w rękach mieszkańców Poznania i Wielkopolski - zapowiada Grzegorz Bykowski, Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Start trasy już od 30. października 2022 r. Loty będą się odbywać trzy razy w tygodniu, w czwartki, soboty i niedziele.

