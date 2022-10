Z początkiem października zamknięta została restauracja i hotel "Zamek" w Bytowie. Ireneusz Sadowski, który dzierżawił je od pięciu lat, zrezygnował przez inflację.

Od 2017 roku część zamku w Bytowie dzierżawił od miasta Ireneusz Sadowski.

Prowadził tam hotel i restaurację.

Biznes przetrwał dwa lockdowny, a zabiła go inflacja.

Hotel w zamku już nie przyjmuje gości, a restauracja działała do 9 października.

Gotycki zamek krzyżacki w Bytowie to jedna z ważniejszych atrakcją regionu. Zamek jest położony dosłownie w samym sercu Bytowa, skąd wszędzie można dość spacerem, pozostawiając auto na bezpiecznym zamkowym parkingu. Miłośnicy architektury mogą podziwiać zabytkowe wystawy w Muzeum Zachodniokaszubskim, które mieści się w zamkowym skrzydle, a smakosze mogli odnaleźć wspaniałe smaki w propozycjach dań "Restauracji Zamek". Można było też przenocować w jednym z 30 elegancko urządzonych pokoi, położonych na pierwszym, drugim oraz trzecim piętrze Zamku.

Hotel Zamek oferował 30 elegancko urządzonych pokoi. Fot. Hotel Zamek

Wszystko to poszło w zapomnienie. W miniony weekend zamknięto restaurację i hotel, które działały tam od pięciu lat. Hotel w zamku już nie przyjmuje gości. Restauracja działała do 9 października. Powodem zamknięcia są rosnące ceny energii i ogrzewania.

Obiekt był dzierżawiony od miasta przez Ireneusza Sadowskiego od 2017 roku. Przedsiębiorca, aby przyciągnąć klientów zainwestował bardzo dużo pieniędzy. Efekt robi wrażenie. Niestety inflacja zabiła zarówno hotel, jak i restaurację, która cieszyła się uznaniem smakoszy. Jeszcze na początku września restauracja chwaliła się w mediach społecznościowych nowym menu.

Zamek w Bytowie, w którym mieściły się hotel i restauracja. Fot. Hotel Zamek

Jak poinformowało Radio Gdańsk, Ireneusz Sadowski szacuje, że roczny koszt utrzymania obiektów wzrośnie o około 350-400 tysięcy złotych. Po pięciu latach zrezygnował więc z prowadzenia działalności, pomimo podpisanej umowy dzierżawy na 20 lat. Właściciel przyznał, że przetrwał dwa lockdowny, bo liczył na to, że kiedy pandemia się skończy, klienci wrócą do restauracji. Teraz ludzie mogą chodzić do restauracji, ale przestaje ich być na to stać. Dzierżawca przynał, że tak naprawdę ruch w restauracji i hotelu jest jedynie w sezonie. W zależności od pory roku zatrudniał około 20 osób.

Urząd Miejski w Bytowie bardzo był zadowolony z dotychczasowych działań Ireneusza Sadowskiego. Władze Bytowa mają nadzieję, że wiosną uda się wyłonić w przetargu kolejnego dzierżawcę. Obecnie samorząd prowadzi remont na zamku, który obejmuje między innymi budowę windy w hotelowej części obiektu.

