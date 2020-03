InterContinental tnie koszty

Jak podkreśla dyrektor generalny IHG, koncern ma solidny model biznesowy, jednak niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do redukcji kosztów. Dzięki temu hotelowy potentat będzie w stanie efektywniej zarządzać biznesem i wesprzeć partnerów biznesowych w tym trudnym czasie. Wśród planowanych działań znalazła się, m.in. niższe wynagrodzenia - również dla zarządu i kierownictwa. Aby wesprzeć partnerów i właścicieli obiektów w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, przełożono planowane remonty i modernizacje. Ponadto, koncern planuje zmniejszyć nakłady inwestycyjne brutto o około 100 mln dolarów w stosunku do poziomu z 2019 r. Zrezygnowano również z wypłaty dywidendy.

- Nie były to łatwe wybory i jesteśmy świadomi tego, jaki mają one wpływ na naszych partnerów i akcjonariuszy - przyznaje Keith Barr. - Uważamy jednak, że są one niezbędne do zapewnienia możliwie jak najlepszej kondycji biznesu.

Jak podała firma, globalny RevPAR spadł o 6 proc. w styczniu i lutym br. (w lutym tylko w Chinach spadki sięgnęły 90 proc.). W marcu, biorąc pod uwagę nakazy ograniczenia podróży przyjęte przez rządy na całym świecie, IHG spodziewa się spadku globalnego RevPAR o około 60 proc., uwzględniając jeszcze gwałtowniejsze spadki na rynkach najbardziej dotkniętych ograniczeniami. Liczba anulowanych rezerwacji na kwiecień i maj wskazują na kolejne trudne miesiące dla turystyki. W Chinach, choć w ostatnich dniach zaobserwowano poprawę wskaźnika obłożenia, nadal jest on na niskim poziomie, a IHG wciąż ma 60 obiektów zamkniętych (w standardowych warunkach biznesowych działa tam 178 hoteli sieci).

Pod parasolem marek InterContinental Hotels Group działa około 5,9 tys. hoteli liczących 884 tys. pokoi w ponad 100 krajach. Ponad 1900 hoteli jest w przygotowaniu.