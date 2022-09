Z dniem 15 września br. nastąpi wycofanie akcji spółek Interferie i Interferie Medical SPA z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych. Jest to kolejny krok w ramach rozwoju Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Zgodnie z naszym planem doprowadziliśmy do zakupu 100 proc. akcji spółki Interferie S.A. W związku z tym, mając na uwadze rozwój Grupy PHH przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i realizacji przyjętego biznesplanu zdecydowaliśmy się na wycofanie akcji Interferie z rynku Giełdy Papierów Wartościowych. W dłuższej perspektywie, takie działanie zapewni nam łatwiejsze zarządzanie grupą i jej poszczególnymi spółkami, co z kolei doprowadzi do rozwoju obiektów hotelowych całej Grupy. Jako, że koncentrujemy się na rozwoju naszych obiektów w ramach przyjętego biznesplanu, cały czas podejmujemy działania celem przyjęcia jak najlepszego modelu zarządzania naszej struktury i wycofanie akcji Interferie jest jednym z takich działań – zaznaczył Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W pierwszym kwartale 2022 r. spółki Interferie S.A. i Interferie Medical SPA s. z o.o. zostały włączone do Grupy PHH, która posada łącznie 54 hotele i obiekty w różnych częściach Polski.

W zasobach spółki Interferie znajdują się obiekty w najatrakcyjniejszych polskich kurortach o wysokich walorach uzdrowiskowych – Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie oraz, a także hotel w Świnoujściu, należący do Interferie Medical SPA. Górskie obiekty Interferie specjalizują się w ofercie dedykowanej entuzjastom sportu i turystyki rodzinnej, natomiast obiekty nadmorskie to z kolei szeroki wachlarz usług Wellness&SPA, profilaktyki zdrowotnej oraz bogata oferta pobytów leczniczo-rehabilitacyjnych. Natomiast czterogwiazdkowy hotel w Świnoujściu posiada pełną ofertą rehabilitacyjno-leczniczą i SPA dla klientów indywidualnych oraz gości biznesowych.

