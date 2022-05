InterTouch i Lowol Group zawarli strategiczne partnerstwo

Lowol Group dostarcza rozwiązania technologiczne dla gości hotelowych i sektora korporacyjnego.

InterTouch to dostawca opartych na chmurze technologii internetowych

Wszystkie rozwiązania interTouch będą dostarczane lokalnie przez Lowol Group.

Lowol Group, z siedzibą w Polsce, to firma technologiczna, która dostarcza rozwiązania technologiczne dla gości hotelowych i sektora korporacyjnego poprzez wdrażanie systemów telekomunikacyjnych, zintegrowanych rozwiązań w zakresie telewizji hotelowej i rozrywki dla gości, a także systemów multimedialnych do zdalnych i interaktywnych sal konferencyjnych.

Komentując partnerstwo, Przemysław Piekałkiewicz, prezes zarządu grupy Lowol, powiedział -Nasze strategiczne partnerstwo z firmą interTouch, jako absolutnym światowym liderem w branży, pozwoli nam zaoferować klientom Lowol Group najlepsze i najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Dla tak młodej organizacji jak nasza, współpraca ta jest niesamowitym impulsem do dalszego rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że stabilny, globalny partner zapewniający standard obsługi klienta zgodny z naszą filozofią, w połączeniu z naszym doświadczeniem i znajomością lokalnego rynku, oznacza tylko jedno - sukces - mówił.

Przez ostatnie 20 lat firma interTouch zaopatrywała najlepsze hotele na świecie, aby zapewnić gościom najwyższej jakości rozwiązania cyfrowe. Dzięki instalacjom w ponad 60 krajach, w których znajduje się ponad 320 tys. pokoi hotelowych, firma interTouch stała się jednym z największych, odnoszących największe sukcesy i cieszących się największym zaufaniem dostawców zintegrowanych technologii skierowanych do gości, które umożliwiają gościom hotelowym łączenie się i kontrolowanie swoich cyfrowych doświadczeń.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powitać Lowol Group jako naszego partnera strategicznego w odpowiednim momencie dla interTouch, ponieważ przyspieszamy nasz globalny rozwój. Europa Wschodnia jest dla nas ważnym rynkiem, a dzięki temu partnerstwu będziemy w stanie udostępnić nasze wiodące technologie, stosowane przez najlepsze hotele na świecie, lokalnie, w całym regionie dzięki zespołowi ekspertów Lowo Group - powiedział Michael Vargosko, dyrektor zarządzający na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, Indie, Amerykę Łacińską i Karaiby w firmie interTouch.

Dzięki strategicznemu partnerstwu, wszystkie rozwiązania interTouch będą dostarczane lokalnie przez Lowol Group, w tym interTouch Cloud do łączności internetowej dla gości, interTouch Passpoint do bezpiecznego uwierzytelniania Wi-Fi, interTouch Cast do castingu w pokojach, interTouch Entertainment do rozrywki w pokojach oraz interTouch Assistant do wirtualnych asystentów w pokojach.