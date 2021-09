Inwestorzy wierzą w hotele. Segment z pewnością się odrodzi

W jaki sposób pandemia zmieniła rynek nieruchomości dla inwestorów komercyjnych? - W dalszym ciągu jest to biznes „as usual” - mówiła Małgorzata Cieślak-Belgy, dyrektor inwestycyjny, MNK Partners. - Jednak z dużo większą ostrożnością podchodzimy do najemców - dodaje.

Przyznaje również, że MNK Partners dużo ostrożniej podchodzi do sektora nieruchomości handlowych, w tym głównie do centrów handlowych. - Retail parki, te „małe, brzydkie kaczątka”, które jeszcze trzy lata temu nie były aż tak bardzo poszukiwane, w tej chwili przeżywają swój renesans jako atrakcyjne do kupienia aktywa - dodała podczas dyskusji. - Inwestujemy także w hotele, które bardzo ucierpiały w okresie pandemii. Widzimy, że jest to segment, który z pewnością się odrodzi. Staramy się kupować hotele, które pokazały swoją odporność na pandemiczne ograniczenia.

Największy problem, zdaniem Małgorzaty Cieślik-Belgy, mają nie tyle inwestorzy, co właściciele nieruchomości, które w sposób szczególny zostały dotknięte pandemią. - Muszą sobie poradzić z gorszymi przepływami finansowymi i z tym, że nieruchomości nie performowały tak jak powinny.