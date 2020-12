Inwestycje w living są niemal nieuniknione

29 gru 2020

Coraz szersze spektrum typów kapitału napływa do sektora living: od Core do Value Add. Z czasem z pewnością dostrzeżemy także bardziej oportunistyczne podejście inwestorów. Ta rozmaitość strategii inwestycyjnych jest odpowiedzią na panujące warunki rynkowe i oznaką dojrzewania. Biorąc pod uwagę fakt, że większość czynników wzrostu tego sektora ma charakter strukturalny, a nie cykliczny, a poziom zaangażowania inwestorów znajduje się wciąż sporo poniżej oczekiwanego poziomu, kolejne inwestycje w aktywa związane z zamieszkaniem wydają się niemal nieuniknione - uważa Maximilian Mendel, kierujący Zespołem Inwestycji Mieszkaniowych JLL.