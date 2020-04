Ireneusz Węgłowski: Branża hotelarska ożyje

Jak podkreśla prezes IGHP, wiele wytycznych - zwłaszcza tych z zakresu sanitarnego - ma bardzo specyficzny charakter.

- Hotele będą zmuszone je wdrożyć do swoich procedur i ściśle się do nich stosować, o co bardzo gorąco apelujemy - mówi Ireneusz Węgłowski. - Przestrzeganie wymogów pozwoli zminimalizować ryzyko zarażenia gościa lub pracownika hotelu i, w efekcie, zmniejszy prawdopodobieństwo wyłączenia obiektu z działalności.

To co nas także cieszy, to możliwość - choć w ograniczonej formie - korzystania z sal konferencyjnych. - Organizacja nawet kameralnych konferencji i spotkań przyczyni się do odblokowania działalności firm z branży spotkań, kolejnego sektora, który mocno ucierpiał przez pandemię - mówi Ireneusz Węgłowski.

Hotele i inne miejsca noclegowe będą mogły wznowić działalność od 4 maja. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS podało wytyczne dla funkcjonowania tych obiektów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

