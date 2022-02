Ireneusz Węgłowski, IGHP: Ceny w hotelach będą nadal rosły

Po "trzęsieniu ziemi", jakie w hotelarstwie spowodowała pandemia, nastąpił odpływ pracowników. Z branży hotelarskiej odeszło ponad 50 proc. pracowników - przyznaje Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przewodniczący rady nadzorczej w Orbis Group.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Dodatkowo, sytuację pogarsza wzrost kosztów, w tym energii (o ok. 15 proc. w porównaniu do 2019 r.) i wynagrodzeń, co zmusiło hotele do podwyżek cen - mówi prezes IGHP. - Te ceny będą nadal rosły - uprzedza.