Ireneusz Węgłowski, IGHP: Ogromny kataklizm w branży hotelarskiej

Hotele mają duże kłopoty finansowe, nie są w stanie przetrwać samodzielnie trudnego okresu jesiennego. (...) Branża musi dostać wsparcie, inaczej będziemy mieli do czynienia z bankructwami - alarmował podczas Property Forum 2020 w Warszawie Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

- Sytuacja jest nadzwyczajna. Dzisiaj patrzymy trochę na mijający sezon turystyczny jako sukces hoteli pobytowych, wypoczynkowych, gdzie pojawili się goście, może nawet w niektórych obiektach w liczbie większej niż przypuszczano przed wakacjami. Ale w gruncie rzeczy mamy do czynienia z ogromnym kataklizmem w branży hotelarskiej i - szerzej - w branży turystycznej, eventowej. Mamy wycięty zupełnie jeden z podstawowych segmentów rynku hotelarskiego, czyli segment MICE, imprez okolicznościowych. Pomoc ze strony państwa - czy to będzie zwolnienie z VAT-u, czy to będą zwolnienia z opłat z ZUS-u, czy inna forma pomocy, która pozwoli przetrwać hotelom, będzie niezbędna - apelował Ireneusz Węgłowski.

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego podnosił również kwestię braku danych, które w rzeczywisty sposób odzwierciedlałyby kondycję rynku. - Trochę zgadujemy, trochę uśredniamy. (...) Brakuje odpowiedniej statystyk i odpowiedniej struktury dla sprawozdawczości, GUS-owskiej chociażby, która daje prawdziwy obraz rynku: geograficznie, segmentowo, jakiego typu hotele, jakie faktycznie wyniki osiągają, którym się najgorzej wiedzie. Można odnieść wrażenie z wypowiedzi niektórych organizacji, które prowadziły tego typu badania, że jest całkiem nieźle, bo badania były oparte o jedną grupę hoteli, choćby wypoczynkowych w okresie sierpniowym. Jeżeli na tym będziemy opierali wiedzę o rynku, to niestety nie wróży to dobrze dla kondycji branży po koronawirusie - zauważał Ireneusz Węgłowski.