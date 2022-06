Itaka odwołuje loty czarterowe, bo przewoźnik nie podstawi samolotów

Wzrost liczby strajków lub czasowych zamknięć przestrzeni powietrznej wpłynął także na zmiany w lotach czarterowych.

Odwołano loty czarterowe na Gran Canarię, Zakynthos, do Dżerby oraz Egiptu.

Jak informuje Itaka, konieczna będzie aktualizacja siatki połączeń.

"W związku z koniecznością wprowadzenia pilnych zmian w siatce połączeń czarterowych na sezon Lato 22, a co za tym idzie anulacją pojedynczych wylotów, przepraszamy naszych klientów za wszelkie niedogodności spowodowane tym faktem" - poinformowało jedno z największych biur podróży w Polsce.

Jak informuje Itaka, powyższe działania są niezbędne do aktualizacji siatki połączeń, do czego zmusiły biuro "nagłe okoliczności, spowodowane wycofaniem się jednego z przewoźników z obsługi operacji czarterowych".

"Niestety po trudnym okresie pandemii branża lotnicza, która w tym czasie mocno zredukowała zatrudnienie, tego lata boryka się z poważnymi problemami kadrowymi, co bezpośrednio wpływa zarówno na dostępność załóg samolotów, jak i obsługi naziemnej. Potwierdzają to liczne sytuacje kryzysowe i chaos, do których dochodzi na lotniskach w większości krajów Europy. Istniejące procedury nie zezwalają na wykonywanie lotów bez spełnienia określonych procedur, gdzie czynnik ludzki ma znaczenie kluczowe, w związku tym część zaplanowanych lotów nie może być zrealizowana" - pisze Itaka.

Lotniska w bezruchu

Niedawny gwałtowny wzrost liczby strajków lub czasowych zamknięć przestrzeni powietrznej (jak w zeszłym tygodniu w Tunezji, Amsterdamie, Szwajcarii itp.) spowodował reakcję łańcuchową nie tylko na regularne loty w Europie, ale także na zmiany w lotach czarterowych.

"Niestety, mimo zawarcia stosownych umów, jeden z przewoźników czarterowych wycofał się z zawartej umowy, powodując „efekt domina” w precyzyjnie skonstruowanej siatce połączeń zaktualizowanej o dodatkowe przeloty. Ten właśnie fakt wpłynął na konieczność podjęcia niezmiernie trudnej decyzji, jaką jest anulacja wybranych rejsów na progu szczytu sezonu Lata 22, oraz liczne zmiany w rozkładzie lotów" - podała Itaka i jednocześnie poinformowała, że 90 proc. naszych zaplanowanych przelotów nie jest dotknięta skutkami okoliczności jak powyżej, co nie wyklucza jednak pewnych zmian operacyjnych. Są to przeloty realizowane przez PLL LOT, Enter Air, Smart Wings, Electra Airlines, BUZZ (Ryanair Sun), European Air Charter, Nouvelair, Sky Express, Alba Wings.

Itaka szuka rozwiązania

Aktualnie biuro podróży przekierowało całą logistykę firmy na definitywne rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

"Opracowujemy zaktualizowaną siatkę połączeń czarterowych, co mimo wytężonej pracy wielu zespołów może zając kilka następnych dni" - uprzedza firma.